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İstanbul'da şok buluşma

İstanbul'a temaslar yapmak için giden Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ile kurultaydaki rakibi Bertan Zaroğlu , İstanbul Havalimanı vip te karşılaştılar.  

26 Nisan 2021 Pazartesi 12:18
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İstanbul'da şok buluşma

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Birbirlerinden habersiz olan iki YDP vekili arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.  

Kurultaydan sonra ilk kez İstanbul'da karşı karşıya gelen Arıklı ve Zaroğlu başbakan Ersan Saner'in yanında merhabalastılar.

Vip ten ayrılmadan önce Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan'a konuşan Zaroğlu  "Çarşamba günü adaya dönmüş olacağım. Yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz, güzel şeyler olacak, şimdilik bu kadarı ile kalsın" dedi.

Zaroğlu'nu İstanbul da kalabalık bir grup karşıladı.  

Zaroğlu'nun çarşamba gününe kadar İstanbul'da temaslarına devam etmesi bekleniyor...

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