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İstanbul'da yaşayan Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt hayatını kaybetti

İstanbul'da hayatını sürdüren Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt hayatını kaybetti.

16 Şubat 2021 Salı 15:07
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İstanbul'da yaşayan Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt hayatını kaybetti

Hayatını İstanbul'da sürdüren Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt hayatını kaybetti. 

Corona virüse yakalanan Dr. Onalt'ın yaşam mücadelesi bugün son buldu. 

Dikmenli olan Dr. Onalt'ın vefat haberi KKTC'de büyük üzüntü yarattı. 

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