İstanbul'da yaşayan Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt hayatını kaybetti

Hayatını İstanbul'da sürdüren Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt hayatını kaybetti.
Corona virüse yakalanan Dr. Onalt'ın yaşam mücadelesi bugün son buldu.
Dikmenli olan Dr. Onalt'ın vefat haberi KKTC'de büyük üzüntü yarattı.
İstanbul'da hayatını sürdüren Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt hayatını kaybetti.
Hayatını İstanbul'da sürdüren Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt hayatını kaybetti.
Corona virüse yakalanan Dr. Onalt'ın yaşam mücadelesi bugün son buldu.
Dikmenli olan Dr. Onalt'ın vefat haberi KKTC'de büyük üzüntü yarattı.