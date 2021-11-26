İstanbul Ticaret Odası heyeti Lefkoşa’da temaslarda bulundu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ile bir araya geldi.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. İTO olarak, KKTC iş dünyasıyla yeni, köklü ve kalıcı işbirlikleri oluşturma kararlılığımızı vurguladık. İki kurum arasında ilişkilere ivme kazandırmak en büyük arzumuz” ifadelerini kullandı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise İTO’nın kendilerine yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunarken iki Oda’nın da yapacakları iş birlikleri sayesinde KKTC-TC iş dünyası ile bağlarını kuvvetlendireceklerini, iki kurumun daha sık bir araya gelip iş birlikleri hakkında görüş alışverisinde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.