Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
44 TL İçin değdi mi?
44 TL İçin değdi mi?
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
banner107

İstanbul Ticaret Odası heyeti Lefkoşa’da temaslarda bulundu

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KKTC’nin 38. kuruluş yıldönümü sebebiyle İTO olarak bu sevince, kutlamaya iştirak için Lefkoşa’da temaslarda bulundu.

26 Kasım 2021 Cuma 21:12
10 Okunma
İstanbul Ticaret Odası heyeti Lefkoşa’da temaslarda bulundu
banner108

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ile bir araya geldi.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. İTO olarak, KKTC iş dünyasıyla yeni, köklü ve kalıcı işbirlikleri oluşturma kararlılığımızı vurguladık. İki kurum arasında ilişkilere ivme kazandırmak en büyük arzumuz” ifadelerini kullandı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise İTO’nın kendilerine yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunarken iki Oda’nın da yapacakları iş birlikleri sayesinde KKTC-TC iş dünyası ile bağlarını kuvvetlendireceklerini, iki kurumun daha sık bir araya gelip iş birlikleri hakkında görüş alışverisinde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Topaloğlu: 10 günden beri randevu talebimize cevap verilmedi
Topaloğlu: 10 günden beri randevu talebimize cevap verilmedi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 451 yeni vaka belirlendi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 451 yeni vaka belirlendi
Türkiye'de 201 can kaybı
Türkiye'de 201 can kaybı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim