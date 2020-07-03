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İstanbul'da da ziyaret yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma ziyaretinde bulunmak için Ankara’ya gidiyor.

03 Temmuz 2020 Cuma 15:05
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İstanbul'da da ziyaret yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma ziyaretinde bulunmak için Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyet, yarın saat 19.35’de  KKTC’den ayrılacak. 

Türkiye Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay  ve  Aile ,Çalışma , Sosyal Hizmetler Bakanı  Zehra Zümrüt Selçuk ile  bir dizi temaslarda bulunacak Sucuoğlu, 10 Temmuz  Cuma günü  KKTC’ye  dönecek.

Bakan Sucuoğlu’na Ankara ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Salel Kaşif ve Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam’dan oluşan heyet eşlik edecek. 

İSTANBUL'DA DA ZİYARETLER YAPACAK

Covid 19 nedeniyle, İstanbul üzerinden aktarma yaparak Ankara’ya geçecek olan Bakan Sucuoğlu, İstanbul’da da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Son Güncelleme: 03.07.2020 15:10
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıFaiz Sucuoğlu
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