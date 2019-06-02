İstanbul’da ekonomik ve mali konular ele alınacak

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay günübirlik çalışma ziyareti kapsamında yarın İstanbul’a gidiyor.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik edeceği Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya gelecek.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay TAK’a yaptığı açıklamada, görüşmede özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti.
Yarın sabah 07.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a hareket edecek heyette, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sunat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu da yer alacak. Heyet yarın akşam adaya dönecek.
(TAK)
TC tarafında Hazine Bakanı ve Dışişleri bakanı yok, bizim tarafta da Ekonomi bakanı ve Kıbrıs meselesinde tek yetkili Sn. Akıncı yok. Ey ahali işte burada da Türk insanının birbirini satma ve itibarsızlaştırma adiliği sirayet etmiştir. Sizi ve seçilmiş makamları satanlara karaktersizliğinize uygun olarak oy verin!
KKTC'de ve Türk milletinde utanma arlanma etik değer siyasi ahlak sıfır ile çarpılmıştır.
hukumeti kurun gelin dediler..bunlar da gidiyor..bu dunyada kktc'yi taniyan sadece kendi halki..ne yazik ki halkinin onurunu ayaklar altina alan da yine kktc'yi yonetenler..yaziklar olsun..Beğen (1) Beğenmedim! (0)
neyi veriyoruz bu defa..ne kaldi..kac imam hatip okulu aciyorsunuz..yeni vatandaslarimiz ne zaman geliyor..turkiye gazi bulana kadar veya rumlar gaz konusunda tc ile isbirligi yapana kadar federasyonu ne kadar zaman daha reddetmemiz lazim..egitimi akp'ye ne zaman devredeceksiniz..74ten beri veriyoruz bitmedi bitmedi..sizde hic mi onur, seref yok..
Söyler misin Kudret Efendi, yaptığın doğru mu? Senin muhatabın Çavuşoğludur. Sen şimdi Sn. Akıncıyı, yani 45 yıldır görüşmesi yetkisi verdiğimiz Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmıyor musun? Ve sen ki o makama peysahlanıyorsun! Peki o makamı olmaz da alırsan, aynısının sana yapılmasına layık olmaz mısın? Medeniyet sana yapılmasını istemediğini başkasına yapmamaktır.
Ekonomi bakanımız ekonomik konuların görüşüleceği toplantıya çağrılmıyor. Bizim akıllılara ekonomik konularda akıl verecek olanın da ekonomisi malum! İflas.
Allah akıl versin.
Sizlerden ekonomist olmaz. Bari ne halt çeviriyorsunuz onu açık söyleyin!
Loizudunun tazminatını bile ödeyemeyen T.C kıbrısın kuzeyinde yaşayan kıbrıslıların tazminatını ileride nasıl ödeycek .
kakatece temizlensin diye ot ve sinekten çağırmıdır . temziliğe başlasınlar diye fırça !.
Türkiye her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmuştur. Anavatanımızın bize elinden gelen yardımı yapacağına inanıyorum. Türkiye varsa biz de varız.
Eeeee be Vatandaş20 rümuzlu , sen zaten Türkiyelisin. Anavatan diye Kıbrıslı Türklerin bir kısmı söyler. Sen hangi sıfat(!) , daha doğrusu hangi misyonla söylüyorsun?