İstanbul’da yakalanan üç zanlı için ek gözaltı süresi

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 şüpheliden İstanbul’da bulunan 3'ü hakkında ek gözaltı süresi verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Şubat'ta yakalanan 3 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.
Zanlıların, daha sonra yakalanan şüphelilerle emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta İstanbul'da 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 6'ya yükselmişti.
Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi