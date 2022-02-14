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İstanbul’da yakalanan üç zanlı için ek gözaltı süresi

İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan altı şüpheliden üçü hakkında ek gözaltı süresi verildi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 12:15
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İstanbul’da yakalanan üç zanlı için ek gözaltı süresi
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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 şüpheliden İstanbul’da bulunan 3'ü hakkında ek gözaltı süresi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Şubat'ta yakalanan 3 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Zanlıların, daha sonra yakalanan şüphelilerle emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta İstanbul'da 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 6'ya yükselmişti.

Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi

Son Güncelleme: 14.02.2022 14:58
Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıMurat Demirtaş
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