İstanbul’dan gelecek öğrenciler Girne’de kalacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün İstanbul’dan charter seferle gelecek olan öğrencilerin Girne’de karantina altında tutulacağına dikkat çekerek, İstanbul’dan toplamda 132 öğrenci geleceğini duyurdu.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YURT DIŞINDA BIRAKMAYACAĞIZ”

Londra’daki vatandaşlar için de büyük bir çalışma yapıldığını, İzin çıkması halinde onların da alınacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Hiçbir vatandaşımızı yurt dışında bırakmayacağız.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, KKTC’ye getirilip, burada en iyi şekilde barındırılması takdiri hak ediyor” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEYE GELMEYEN VE BURS ALMAYAN 700 ÖĞRENCİNİN BAŞVURDU, ONLARA ÖDEME YAPILACAK”

Ülkeye gelmeyen ve burs almayan 700 öğrencinin başvurduğunu, Maliye Bakanlığı’na konuyu ilettiklerini, onlar için ödeme yapılacağını dile getiren Milli Eğitim Bakanı, “Gelecek hafta ödemelerin yapılması için büyük bir çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

KARPAZ KOORDİNASYON KOMİTESİ…

Karpaz Koordinasyon Komitesi ile ilgili de konuşan Nazım Çavuşoğlu, “Daha hızlı çalışması için adımlar atılıyor. Orada profesyonel olan balıkçılar var, üreticiler var, onların sorunları var, Koronavirüsü önlerken insanları da batırmamak gerekiyor.

Zaman zaman komiteye başkanlık edeceğim” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak : Kıbrıs Postası