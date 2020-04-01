Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İstanbul’dan gelecek öğrenciler Girne’de kalacak

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul’dan charter seferle bugün gelecek olan öğrencilerin Girne’de kalacağını dile getirdi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:44
1461 Okunma
İstanbul’dan gelecek öğrenciler Girne’de kalacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün İstanbul’dan charter seferle gelecek olan öğrencilerin Girne’de karantina altında tutulacağına dikkat çekerek, İstanbul’dan toplamda 132 öğrenci geleceğini duyurdu.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YURT DIŞINDA BIRAKMAYACAĞIZ”

Londra’daki vatandaşlar için de büyük bir çalışma yapıldığını, İzin çıkması halinde onların da alınacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Hiçbir vatandaşımızı yurt dışında bırakmayacağız.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, KKTC’ye getirilip, burada en iyi şekilde barındırılması takdiri hak ediyor” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEYE GELMEYEN VE BURS ALMAYAN 700 ÖĞRENCİNİN BAŞVURDU, ONLARA ÖDEME YAPILACAK”

Ülkeye gelmeyen ve burs almayan 700 öğrencinin başvurduğunu, Maliye Bakanlığı’na konuyu ilettiklerini, onlar için ödeme yapılacağını dile getiren Milli Eğitim Bakanı, “Gelecek hafta ödemelerin yapılması için büyük bir çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

KARPAZ KOORDİNASYON KOMİTESİ…

Karpaz Koordinasyon Komitesi ile ilgili de konuşan Nazım Çavuşoğlu, “Daha hızlı çalışması için adımlar atılıyor. Orada profesyonel olan balıkçılar var, üreticiler var, onların sorunları var, Koronavirüsü önlerken insanları da batırmamak gerekiyor.

Zaman zaman komiteye başkanlık edeceğim” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanıNazım ÇavuşoğluKarantinaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: Alman halkına başsağlığı diliyorum
Özersay: Alman halkına başsağlığı diliyorum
Dome, karantina oteli oluyor
Dome, karantina oteli oluyor
Son Alman kafilesi bu akşam Ada’dan ayrılıyor…
Son Alman kafilesi bu akşam Ada’dan ayrılıyor…
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim