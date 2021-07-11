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İstanbul'dan geri gönderildi

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Cumhurbaşkanlığı eski Basın Danışmanı Ali Bizden’den sonra Araştırmacı-Yazar Ahmet Cavit An’ın da Türkiye’ye girişine ‘giriş yasağı’ olduğu gerekçesiyle izin verilmedi…

11 Temmuz 2021 Pazar 19:05
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İstanbul'dan geri gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in ardından, bugün Muhalif duruşuyla tanınan Kıbrıslı Türk Araştırmacı Yazar Dr. Ahmet Cavit An da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ‘giriş yasağı’ olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadı.

İstanbul’da havalimanından Türkiye’ye giriş yapamayan Araştırmacı Yazar Dr. Ahmet Cavit An kendisine ülkeye giriş yasağı olduğu söylenerek ülkeye geri gönderildi.

Bu sabah İzmir’e transit gitmek için bu sabah saat 06:20’de Ercan’dan İstanbul’a Sabiha Gökçen havalimanına gittiğini kendisiyle birlikte seyahat eden ablasının pasaport işlemlerini tamlayarak polis kontrolünden geçtiğini, sıranın kendisine geldiğinde ise durdurularak “‘G28 nedeniyle’ sizi alamayız dediklerini belirtti. (G28: ‘Milli güvenlik aleyhine faaliyetler olarak nitelendiriliyor ve bu kapsama alınan kişiler sınır dışı ediliyor)

“ÜLKEYE GİRİŞİNİZ YASAK”

An, polisin bu açıklamasının ardından kapısında ‘Immigration Department‘ (Göç Dairesi) yazan bir odaya alındığını ve neden ülkeye giremediği konusunda kendisine sadece “Ülkeye girişinin yasak olduğu ve bu kararın 2020 yılının Eylül ayında alınan bir karar olduğu ve ancak Kıbrıs’a dönüp TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden bilgi alabileceğinin” söylendiği öğrenildi.

Dr. Ahmet Cavit An’ın, görevliler tarafından kendisine verilen kağıtta, ülkeye kabul edilmeme nedenleri arasından, ‘Yasa Numarası: 65/58 Article 15-1B hakkında’ yazan maddeyi işaretlettikleri ve bir sonraki uçakla KKTC’ye gönderildiği bildirildi.

AHMET CAVİT AN KİMDİR?

Emekli Çocuk Doktru olan Ahmet Cavit An aynı zamanda Araştırmacı Yazar’dır.

An, 1989’da kurulan Bağımsız ve Federal Kıbrıs İçin Temas Grubu’nun da hem kurucuları arasında yer almış hem de Türk Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:41
Anahtar Kelimeler:
Ali BizdenAhmet Cavit An
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