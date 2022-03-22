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İstasyonlar kapanıyor!

Benzinciler Birliği tedarikçilerden yakıt sağlanamadığı gerekçesiyle tüm petrol istasyonlarının saat 17.00'de satışı durduracağını açıkladı

22 Mart 2022 Salı 16:26
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İstasyonlar kapanıyor!
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Lefkoşa'nın en eski petrol istasyonlarından MAK Petrol İstasyonu'nun sosyal medya sayfasında şu paylaşımda bulunuldu:

"Geçtiğimiz Cuma (18 Mart 2022) günden sonra istasyonumuz Kıbrıs Türk Petrolleri'nden yakıt tedariki sağlayamamıştır. Bu nedenle bu gün 22 Mart 2022 saat 17:00 itibari ile stok sıkıntısı nedeni ile siz halkımıza maalesef hizmet veremeyeceğiz.Kıbrıs Türk Petroller tedarik sağladıktan sonra hizmetlerimize devam edeceğiz. Petrol İstasyonlarının herhangi bir artış talebi olmamasına karşın, Kıbrıs Türk Petrolleri artış sonrasında tedarik sağlayacağını belirtmektedir.
Tüm müşterilerimize ve Halkımıza duyurulur."

Son Güncelleme: 22.03.2022 17:27
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