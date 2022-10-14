İstatistik Kurumu açıkladı... KKTC 2021'de yüzde 3.9 büyüdü

İstatistik Kurumu, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarına (GSYH) ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, KKTC, 2021 yılında reel olarak yüzde 3.9 büyüdü.

GSYH, 2021 yılında 30 milyar 143 milyon 730 bin 536 TL oldu.

Kişi başına düşen milli gelir (FBGSMH) ise 11 bin 129 dolara çıktı

. 2020 yılında yüzde 16.2 küçülen GSYH, 21 milyar 407 milyon 483 bin 71 TL olarak gerçekleşmişti.

Kişi başına düşen milli gelir ise ise 10 bin 55 dolar olmuştu. Kişi başına düşen milli gelir en yüksek 15 bin 302 dolar ile 2013 yılında kayıtlara geçmişti.