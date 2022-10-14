Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Eski eşinin evini soydu!
Eski eşinin evini soydu!
banner107

İstatistik Kurumu açıkladı... KKTC 2021'de yüzde 3.9 büyüdü

Kovid-19 etkisiyle 2020'de yüzde 16.2 küçülen KKTC, 2021'de yüzde 3.9 büyüme gösterdi. 2020'ye göre kişi başına düşen gelirde de 1000 doların hemen üstünde bir artış yaşandı.

14 Ekim 2022 Cuma 11:38
209 Okunma
İstatistik Kurumu açıkladı... KKTC 2021'de yüzde 3.9 büyüdü



İstatistik Kurumu, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarına (GSYH) ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, KKTC, 2021 yılında reel olarak yüzde 3.9 büyüdü.

GSYH, 2021 yılında 30 milyar 143 milyon 730 bin 536 TL oldu.

Kişi başına düşen milli gelir (FBGSMH) ise 11 bin 129 dolara çıktı

. 2020 yılında yüzde 16.2 küçülen GSYH, 21 milyar 407 milyon 483 bin 71 TL olarak gerçekleşmişti.

Kişi başına düşen milli gelir ise ise 10 bin 55 dolar olmuştu. Kişi başına düşen milli gelir en yüksek 15 bin 302 dolar ile 2013 yılında kayıtlara geçmişti.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul önünde kaza!
Okul önünde kaza!
Polisten önemli duyuru!
Polisten önemli duyuru!
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim