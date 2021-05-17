İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın oldu.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından ilan edilen İstatistik Kurumu İdari Kadrosu; İş İstatistikleri Şube Amiri Yılmaz Altunterim, Marko Ekonomik İstatistikler Şube Amiri Bekir Özkasap’tan oluştu.

İstatistik Kurumu İdari Kadrosu tamamlandı.