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İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın Oldu

İstatistik Kurumu, “Başkan Yardımcısı ve Şube Amirleri Mülakat Sınavını” tamamladı. 

17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:45
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İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın Oldu

İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın oldu. 
Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından ilan edilen İstatistik Kurumu İdari Kadrosu; İş İstatistikleri Şube Amiri Yılmaz Altunterim, Marko Ekonomik İstatistikler Şube Amiri Bekir Özkasap’tan oluştu. 
İstatistik Kurumu İdari Kadrosu tamamlandı. 

Anahtar Kelimeler:
İstatistik Kurumu
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