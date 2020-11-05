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İstatistik Kurumu, Ekim Ayı Hayat Pahalılığını Açıkladı

KKTC İstatistik Kurumu, ekim ayı hayat pahalılığını yüzde 1.04 olarak açıkladı.

05 Kasım 2020 Perşembe 09:55
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İstatistik Kurumu, Ekim Ayı Hayat Pahalılığını Açıkladı

KKTC İstatistik Kurumu, ekim ayı Tüketici Fiyatları Endeksine göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11.86 ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 12.82 artış gerçekleştiğini açıkladı. 


Ekim ayı Tüketici Fiyatları Endekine göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2.58’le Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda gerçekleşti. 


Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 390 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 88 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşirken, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 77.26’yla Maydanoz, yüzde 66.67’yle Piyango Bileti (TC) ve yüzde 62.04’le Kuru Soğan oldu. 
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 51.97’la Roka, yüzde 37.09’la Kabak ve yüzde 34.90’la Limon oldu. 


Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 1.72, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1.72, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1.61, Sağlık ana grubunda yüzde 1.07, Eğitim ana grubunda yüzde 1.02, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 0.70, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.65, Eğlence ve Kültür’de yüzde 0.59, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 0.50, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.03 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 3.08 düşüş gerçekleşti. 

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