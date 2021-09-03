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İstatistik Kurumu, 'Hanehalkı İşgücü Anketi' için blok tarama çalışması yapacak

03 Eylül 2021 Cuma 19:17
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İstatistik Kurumu, 'Hanehalkı İşgücü Anketi' için blok tarama çalışması yapacak

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, Ekim ayında Hanehalkı İşgücü Anketi uygulanacak hanelerin seçiminde kullanılacak çerçevenin güncelliğini sağlamak ve sağlıklı veriler elde edebilmek için kurum tarafından 6-19 Eylül tarihleri arasında Blok Tarama (adres listeleme) çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.

Özkszüoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde tesadüfi olarak seçilmiş bloklarda gerçekleştirilecek listeleme çalışmasında, kurumları tarafından görevlendirilen anketörlerin çalışacağını söyledi.

Anketörlerin istenildiğinde gösterilmek üzere, kurumun mührü olan “Görev Rozetleri”ni yanlarında bulunduracaklarını ifade eden Özksüzoğlu, KKTC’de, işgücünü oluşturan; istihdam edilenler ile işsizlerin sayısı ve çeşitli özelliklerine ilişkin bilgilerin, İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları çerçevesinde uygulanmakta olan Hanehalkı İşgücü Anketleri (HİA) ile elde edildiğine dikkat çekti.

Öksüzoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Araştırmalarda veri kalitesini sağlamanın en önemli unsurlarından biri, hane halklarının verecekleri bilgilerin doğruluğudur. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından görevlendirilen anketörlere gerekli kolaylığın gösterilmesi çalışmanın amacına ulaşması bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızdan bu konuda gerekli ilgi ve duyarlılığı göstermesini saygılarımla rica ederim.”

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