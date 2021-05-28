İstatistik Kurumu, İskele bölgesi muhtarlarını Hanehalkı Bütçe Anketi konusunda bilgilendirdi

İstatistik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Muhtarlar Birliği Derneği’nin daveti ile İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıda muhtarlara, “Hanehalkı Bütçe Anketi”nin önemi, amacı ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bir yıl boyunca devam edecek anketin cevaplanma oranının yüksek olabilmesi yönünde muhtarlardan destek sözü de alınan toplantıda, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da hazır bulundu.