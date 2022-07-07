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İşte 5 ihalesiz yakıt alımlarında oluşan zarar!

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, 5 ihalesiz yakıt alımıyla oluşan zararı açıkladı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:35
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İşte 5 ihalesiz yakıt alımlarında oluşan zarar!
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Avcıoğlu, tüm detayları işte bu şekilde paylaştı:

5 MİLYON DOLARI VATANDAŞIN CEBİNDEN ALIP ÖZEL ŞİRKETLERİN KASASINA KOYMA HAKKINI SİZE KİM VERDİ?
25.06. 2022 ile 06.07.2022 tarihleri arasında, Bakanlar Kurulunun almış olduğu 5 adet İHALESİZ, Doğrudan Alım ile Yakıt Alımı söz konusudur.
Bu 5 ihalesiz Yakıt alımında olusan Toplam Zarar;
TOPLAM ZARAR = 5,026,920$
YANGIN HELİKOPTERİ = 16,000,000$
İhalesiz 5 Yakıt Alımının detayları;
2,300mton x (1,350-838)$/mton = 1,117,600$ ZARAR
1,100mton x (1,350-845)$/mton = 555,500$ ZARAR
2,300mton x (1,350-815)$/mton = 1,230,500$ ZARAR
13,000mton x (165-33.23)$/mton = 1,713,010$ ZARAR
3,000mton x (150-33.23)$/mton = 350,310$ ZARAR
AKSA'dan alınan yakıtın, Kalecik-Teknecik arası İLAVE navlun ücreti ve Güney Kıbrıs'tan alınan elektriğin, Kıb-Tek'in Üretim Maliyeti ile arasındaki fiyat farkı bu hesaba DAHİL DEĞİLDİR, orada da bir ZARAR mevcuttur.
AKSA'dan alınan yakıtın toplam 3,000mton olduğu, ödenen ilave taşımacılık ücretinin ise 100$/mton olduğu iddiası dışında net bir bilgiye ulaşamadık.
3,000mton x (100-33.23)$/mton = 200,310$ ZARAR olduğu tahmin edilmektedir.
Güney Kıbrıs'tan tüketimin normal olduğu saatlerde 50MW gücün 8TL/kWs, tüketimin yoğun olduğu saatlerde 80MW gücün 11TL/kWs üzerinden fiyatlandırıldığı ise diğer bir iddia. Kıbtek’in satış fiyatı ise 3.32TL/kWs'dir.
{50,000kW x 18saat x (8.00-3.32)TL/kWs} + {80,000kW x 6saat x (11.00-3.32)TL/kWs} = 7,898,400TL ZARAR/GÜNDE olduğu tahmin edilmektedir.
BU ZARARIN OLUŞMA SEBEBİ;
AKARYAKIT TEMİN VE TAŞIMA İHALESİNE, MEVCUT SÖZLEŞME SONA ERMEDEN "3 AY ÖNCE" ÇIKILMASI GEREKİRKEN, HÜKÜMETİN TERCİHLERİ VE İHMALLERİ SONUCU, SÖZLEŞME SONA ERDİKTEN "6 HAFTA SONRA" İHALEYE ÇIKILMIŞ OLMASIDIR.
ARTIK ÇEŞİT TÜRLÜ YALANLARLA AKLIMIZLA ALAY ETMEYE ÇALIŞMAKTAN VEZGEÇİN VE İSTİFA EDİN !

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