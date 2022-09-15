İşte akaryakıt ihalesinde verilen teklifler

ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapılıyor.

Pazarlık usulü ile gerçekleşecek olan akaryakıt temini ve taşınmasıyla ilgili ihale, Merkezi İhale Komisyonu’nda saat 10.00’da başladı.

İhaleye 7 firma teklif verdi.

İhaleye teklif veren firmalar şöyle:

İçkale Petrol

Sideral

Straight Lines

Hayati Özok

Şanlıer Petrol

Gulf Banker Petrol

Sülem Sistem

Girdap Ticaret

Bu arada ihaleye teklif veren 3 firmanın teklifi geçersiz sayıldı. Hayati Özok'un gemi kapasitesi yeterli bulunmadığı için, Şanlıer Petrol'ün firma derektörlerinin imza yetkilerinin geçersiz olduğu için, Girdap Ticaret'in ise yeni opsiyon belgesi olmadığından teklifleri geçersiz sayıldı.

Bu arada hak mağduriyeti yaşanmaması adına MİK Başkanı Halil Üresin, teklifi geçersiz olan firma yetkililerini tek tek ihaleleri inceleyen yetkililerin yanına çağırarak, neden tekliflerinin geçersiz olduğunu açıklattı. Üresin, şeffaflık vurgusu yaptı.

Teklif veren firmalar şöyle:

Teklifleri geçerli sayılan firmalar ve teklifleri ise şöyle:

İçkale Petrol: 58 Dolar

Sideral: 60.88 Dolar

Gulf Banker Petrol: 45 Dolar 95 cent

Sülem Sistem: 49 Dolar

Tekliflerin değerlendirilmesi için toplantıya yarım saat ara verildi.