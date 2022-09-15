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İşte akaryakıt ihalesinde verilen teklifler

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapılıyor.

15 Eylül 2022 Perşembe 11:15
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İşte akaryakıt ihalesinde verilen teklifler


ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapılıyor.

Pazarlık usulü ile gerçekleşecek olan akaryakıt temini ve taşınmasıyla ilgili ihale, Merkezi İhale Komisyonu’nda saat 10.00’da başladı.

İhaleye 7  firma teklif verdi.

İhaleye teklif veren firmalar şöyle:
İçkale Petrol
Sideral
Straight Lines
Hayati Özok
Şanlıer Petrol
Gulf Banker Petrol
Sülem Sistem
Girdap Ticaret
Bu arada ihaleye teklif veren 3 firmanın teklifi geçersiz sayıldı. Hayati Özok'un gemi kapasitesi yeterli bulunmadığı için, Şanlıer Petrol'ün firma derektörlerinin imza yetkilerinin geçersiz olduğu için, Girdap Ticaret'in ise yeni opsiyon belgesi olmadığından teklifleri geçersiz sayıldı. 

Bu arada hak mağduriyeti yaşanmaması adına MİK Başkanı Halil Üresin, teklifi geçersiz olan firma yetkililerini tek tek ihaleleri inceleyen yetkililerin yanına çağırarak, neden tekliflerinin geçersiz olduğunu açıklattı. Üresin, şeffaflık vurgusu yaptı.  

Teklif veren firmalar şöyle:

Teklifleri geçerli sayılan firmalar ve teklifleri ise şöyle:
İçkale Petrol: 58 Dolar
Sideral: 60.88 Dolar
Gulf Banker Petrol: 45 Dolar 95 cent
Sülem Sistem: 49 Dolar
Tekliflerin değerlendirilmesi için toplantıya yarım saat ara verildi.

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