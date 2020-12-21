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İşte Bakanlar Kurulu Kararları!

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:31
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İşte Bakanlar Kurulu Kararları!

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı. 

İşte kararların özeti:

Öğrenci ehliyetleri süresi 28 Şubat'a kadar ücretsiz olarak uzatıldı.

Vatandaşlar ile bankalar arasındaki kredi yapılandırmasında pul parası alınmayacak

Akaryakıtta artış olmayacak. Dövizden kaynaklanan 4 milyon 780 bin TL’lik fark fiyat istikrar fonundan karşılanacak.

DAÜ’nün 2020 bütçesi onaylandı.

2021 bütçesi Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak meclise sevk edildi.

Son Güncelleme: 21.12.2020 22:52
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