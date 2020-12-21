İşte Bakanlar Kurulu Kararları!

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı.
İşte kararların özeti:
Öğrenci ehliyetleri süresi 28 Şubat'a kadar ücretsiz olarak uzatıldı.
Vatandaşlar ile bankalar arasındaki kredi yapılandırmasında pul parası alınmayacak
Akaryakıtta artış olmayacak. Dövizden kaynaklanan 4 milyon 780 bin TL’lik fark fiyat istikrar fonundan karşılanacak.
DAÜ’nün 2020 bütçesi onaylandı.
2021 bütçesi Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak meclise sevk edildi.
Son Güncelleme: 21.12.2020 22:52