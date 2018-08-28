İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararları Başbakan Erhürman açıkladı.

Erhürman, olağandışı koşullardan geçildiğini kaydederek, son birkaç ayda şidetli sorunlar yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi.

Ciddi bir darboğazdan geçildiğini, birtakım tasarruf tedbirleri almaya çalıştıklarını kaydeden Ergürman, tüm kesimlere toplumsal seferberlik çağrısını yineledi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle;

Casino ve Bet ofislerden 6 aylık süre içerisinde %20 oranında ek vergi a ek vergi alınması,

Kuraklık ödemeleri için Maliye Bakanlığı’ndan Genel Tarım Sigortasına 18 Milyon aktarması,

Sekiz Bin civarında engelli veya yoksulluk maaşı alanlara eylül ayında bir defaya mahsus Bin TL ek katkı sağlanacak,

Kırsal kesim arazisi kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılması karara bağlandı,

Temizlik ürünlerinde KDV oranlarının %16’dan %5 indirime gidildi

Pastanelerde de KDV oranları %5’e düşürüldü. Klima, buzdolabı satılan yerlerde de KDV %16’dan %5’e düşürüldü.

Döviz cinsinden kira sözleşmesi sabitlenmesi kararı güncellenerek Sterlin 6.3, Euro 5.6, Dolar 4.75 olarak sabitlendi.

Başbakan Erhürman, ek mesailerle ilgili düzenleme konusunda ise “bu düzenlemeyi bayramdan önce yaptık. 4 aylık bir süreyi kapsıyor. Ek mesailerden 20 Milyon TL civarında bir tasarruf sağlanacak. Sendikalardan öneri bekledik. Bugün yapılan toplantıda maalesef bu konuda herhangi bir ulaşma sağlanamadı. Bugünden önce nasılsa bu şekilde devam edecek. Bayramdan önce alınan karar aynen devam ediyor” dedi.