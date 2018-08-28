İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.
Toplantıda alınan kararları Başbakan Erhürman açıkladı.
Erhürman, olağandışı koşullardan geçildiğini kaydederek, son birkaç ayda şidetli sorunlar yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi.
Ciddi bir darboğazdan geçildiğini, birtakım tasarruf tedbirleri almaya çalıştıklarını kaydeden Ergürman, tüm kesimlere toplumsal seferberlik çağrısını yineledi.
Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle;
Casino ve Bet ofislerden 6 aylık süre içerisinde %20 oranında ek vergi a ek vergi alınması,
Kuraklık ödemeleri için Maliye Bakanlığı’ndan Genel Tarım Sigortasına 18 Milyon aktarması,
Sekiz Bin civarında engelli veya yoksulluk maaşı alanlara eylül ayında bir defaya mahsus Bin TL ek katkı sağlanacak,
Kırsal kesim arazisi kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılması karara bağlandı,
Temizlik ürünlerinde KDV oranlarının %16’dan %5 indirime gidildi
Pastanelerde de KDV oranları %5’e düşürüldü. Klima, buzdolabı satılan yerlerde de KDV %16’dan %5’e düşürüldü.
Döviz cinsinden kira sözleşmesi sabitlenmesi kararı güncellenerek Sterlin 6.3, Euro 5.6, Dolar 4.75 olarak sabitlendi.
Başbakan Erhürman, ek mesailerle ilgili düzenleme konusunda ise “bu düzenlemeyi bayramdan önce yaptık. 4 aylık bir süreyi kapsıyor. Ek mesailerden 20 Milyon TL civarında bir tasarruf sağlanacak. Sendikalardan öneri bekledik. Bugün yapılan toplantıda maalesef bu konuda herhangi bir ulaşma sağlanamadı. Bugünden önce nasılsa bu şekilde devam edecek. Bayramdan önce alınan karar aynen devam ediyor” dedi.
E peki Çakallar dan vergiyi nasıl alacaksin mesele budur bu ülkede vergi kaçıran Çakallar ne olacak.bunlardan vergiyi alın bu ülke darboğaza bile girmez.ev satanlar arazi satanlar lüks araba alanlar.Bu saydiklarım yılda milyonlarca sterline. Bunları alıp satanlardan ne vergisi alınır. Bilinmez.çakalların arkasına düşün bak gör bakalım dar boğaza girebilirmisin. Tabi irade varsa.bu aldığınız tedbirler yetersizdir.insanların borçları ne olacak askarı ücretli ne olacak bunlara karar alınız. Sefalet yakındır.
Üst düzey ve vekilllerin maaşında biraz kesinti yaparsanız mesailerin çoğunu ödersiniz bence..
Bırak bunlarla bu ülkede yaşayanlar ilgilensin. Oturdugunuz yerden sallamak kolay. Bu hukumet 1 ay dayanmaz artikBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Sen çokmu biliyorsun neyin nasıl ödeneceğini? Memleket senin gibi ukalalarla doldu zaten....Beğen (1) Beğenmedim! (1)
Bizim ev sahibimiz kur sabitlemiyor bankanlar kurulunun bu kararı kiracılar için çıkartmadıgını öne sürüp banka ödemelerinin bunyönde oldugunu bahane sunuyorlar buna ne yapabilirix acıklık getirin lütfen