Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93867
ALTIN
242.061
DOLAR
6.2789
STERLİN
8.0677
EURO
7.3580
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...

İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Erhürman: Ek mesailerle ilgili karar aynen devam ediyor

28 Ağustos 2018 Salı 19:54
İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararları Başbakan Erhürman açıkladı.

Erhürman, olağandışı koşullardan geçildiğini kaydederek, son birkaç ayda şidetli sorunlar yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi.

Ciddi bir darboğazdan geçildiğini, birtakım tasarruf tedbirleri almaya çalıştıklarını kaydeden  Ergürman, tüm kesimlere toplumsal seferberlik çağrısını yineledi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle;

Casino ve Bet ofislerden 6 aylık süre içerisinde %20 oranında ek vergi a ek vergi alınması,

Kuraklık ödemeleri için Maliye Bakanlığı’ndan Genel Tarım Sigortasına 18 Milyon aktarması,

Sekiz Bin civarında engelli veya yoksulluk maaşı alanlara eylül ayında bir defaya mahsus Bin TL ek katkı sağlanacak,

Kırsal kesim arazisi kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılması karara bağlandı,

Temizlik ürünlerinde KDV oranlarının %16’dan %5 indirime gidildi

Pastanelerde de KDV oranları %5’e düşürüldü. Klima, buzdolabı satılan yerlerde de KDV %16’dan %5’e düşürüldü.

Döviz cinsinden kira sözleşmesi sabitlenmesi kararı güncellenerek Sterlin 6.3, Euro 5.6, Dolar 4.75 olarak sabitlendi.

Başbakan Erhürman, ek mesailerle ilgili düzenleme konusunda ise “bu düzenlemeyi bayramdan önce yaptık. 4 aylık bir süreyi kapsıyor. Ek mesailerden 20 Milyon TL civarında bir tasarruf sağlanacak. Sendikalardan öneri bekledik. Bugün yapılan toplantıda maalesef bu konuda herhangi bir ulaşma sağlanamadı. Bugünden önce nasılsa bu şekilde devam edecek. Bayramdan önce alınan karar aynen devam ediyor” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Reis cyprus 2018-08-28 21:30:00

E peki Çakallar dan vergiyi nasıl alacaksin mesele budur bu ülkede vergi kaçıran Çakallar ne olacak.bunlardan vergiyi alın bu ülke darboğaza bile girmez.ev satanlar arazi satanlar lüks araba alanlar.Bu saydiklarım yılda milyonlarca sterline. Bunları alıp satanlardan ne vergisi alınır. Bilinmez.çakalların arkasına düşün bak gör bakalım dar boğaza girebilirmisin. Tabi irade varsa.bu aldığınız tedbirler yetersizdir.insanların borçları ne olacak askarı ücretli ne olacak bunlara karar alınız. Sefalet yakındır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gülden 2018-08-28 21:00:35

Üst düzey ve vekilllerin maaşında biraz kesinti yaparsanız mesailerin çoğunu ödersiniz bence..

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
Kıbrıslı 2018-08-28 22:37:36 @Gülden

Bırak bunlarla bu ülkede yaşayanlar ilgilensin. Oturdugunuz yerden sallamak kolay. Bu hukumet 1 ay dayanmaz artik

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
müesser/londra 2018-08-28 21:25:18 @Gülden

Sen çokmu biliyorsun neyin nasıl ödeneceğini? Memleket senin gibi ukalalarla doldu zaten....

Beğenmedim! (1)
Avatar
Quest 2018-08-28 23:42:04

Bizim ev sahibimiz kur sabitlemiyor bankanlar kurulunun bu kararı kiracılar için çıkartmadıgını öne sürüp banka ödemelerinin bunyönde oldugunu bahane sunuyorlar buna ne yapabilirix acıklık getirin lütfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
THY ve Pegasus bazı Ercan uçuşlarını iptal etti
THY ve Pegasus bazı Ercan uçuşlarını iptal etti
Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı
Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı
Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, “Laparoskopik Fıtık Onarımı Kursu” düzenliyor
Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, “Laparoskopik Fıtık Onarımı Kursu” düzenliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim