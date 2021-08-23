Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

İşte Bakanlar Kurulu kararları

Başbakan Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “pasaport iptali” konusunda almış olduğu kararı üzülerek öğrendiklerini, karar hakkında tekrardan düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:12
505 Okunma
İşte Bakanlar Kurulu kararları

Başbakan Saner ayrıca, Sağlık Üst Kurul kararları çerçevesinde aşısız kişilerin olası PCR/Antijen/Karantina giderlerinin 27 Ağustos Cuma günden itibaren kendileri tarafından karşılanacağını duyurdu.  
Yaklaşık beş saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner, tüm işyerlerinin çalıştırdıkları personele Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden kayıt yaptırarak, yaptıracakları PCR/Antijen giderlerinin iş yerleri veya çalışanları tarafından karşılanacağını kaydetti. 
Temas veya pozitif durumlarında ilgili kişinin uygun kalacak yeri olmadığı gerekçesi ile karantina otelinde kalmak istemesi halinde aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin otel giderlerinin kendileri tarafından karşılanacağını dile getiren Saner, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması giderlerinin ise devlet tarafından karşılanacağını belirtti. 
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına bağlı olarak yurt dışına çıkışta veya yurda girişte istenebilecek PCR/Antijen testlerinin ibraz edilmesi veya ilgili hava/deniz/kara kapılarından geçilmeden önce ödemenin belgelendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Saner, PCR/Antijen testlerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda yapılabileceğini kaydetti. 
PCR/Antijen testi yapacak kişilerin, öncelikle Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinde kayıt yaptırarak test yapacağı laboratuvarı seçmesi ve test ücretini test sırasında ilgili laboratuvara ödeme yapması gerektiğini dile getiren Saner, sosyal yardım alanlar ve engellilerin, yapacakları PCR/Antijen testini Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapmaları halinde ücretten muaf tutulacaklarını belirtti.  
Saner, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taramasının, pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı kontrol için olacağından getirilen kural ve ücretlendirmeden kamu çalışanları dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişiye muafiyet ve istisna tanınmayacağını kaydetti. 
PCR ÜCRETİ 100TL, ANTİJEN ÜCRETİ 40 TL OLARAK BELİRLENDİ 
Pozitif ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı, ilgili kişinin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde tüm masrafların (karantina giderleri) kişi tarafından karşılanacağını dile getiren Saner, test ücretlerinde azami fiyat, PCR için 100 TL, Antijen için ise 40 TL olarak belirlendiğini, bu rakamların altında da test yapılabileceğini belirtti. 
PETROL VE EURO DİZEL’İN LİTRE FİYATINDA 10 KURUŞLUK İNDİRİM YAPILDI
Saner, dünya petrol piyasasında petrol fiyatlarının çok az gerilemesinden dolayı bugünden itibaren geçerli olmak üzere hem petrolün (benzinin) hem de Euro Dizel’in litre fiyatında 10 kuruşluk indirim yapıldığını açıkladı.
GİRNE’DE İPTAL EDİLEN ARAZİ ORMAN ARAZİSİ OLARAK İLAN EDİLDİ
Aldıkları diğer kararın ise, geçen hafta iptali gerçekleşen Girne’de bir şirkete kiralanan arazinin orman arazisi olarak ilan edilmesi ve buraya da milli park yapılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na talimat verdiğini dile getiren Saner, arazi ile ilgili çalışmaların bakanlık tarafından yapılacağını kaydetti.
“PASAPORT İPTALİ”Nİ ÜZÜLEREK KARŞILADIK
Saner ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “pasaport iptali” ile ilgili aldığı kararları üzülerek karşıladıklarını dile getirerek, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aldığı kararları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmelerinin ardından kamuoyuna açıklayıcı bilgi vereceklerini kaydetti.
Saner, Rum yönetiminin “düşmanlık yapma adına” ürettiği bu kararı tekrar düşünmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

Son Güncelleme: 23.08.2021 18:53
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKKTC Bakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu, 'Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının' iptal edilmesine tepki gösterdi
Ataoğlu, 'Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının' iptal edilmesine tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Tatar, Eroğlu için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Eroğlu için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Dualarımız seninle Asya
Dualarımız seninle Asya
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim