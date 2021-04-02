İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARININ TAM METNİ

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu;

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararları Uygulamasını onaylamıştır.

Bakanlar Kurulu, Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın verdiği yetkiyi kullanarak ’5 Nisan -12 Nisan tarihlerini arasında Pazartesi-Cumartesi saat:22:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:22:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar vermiştir.

Bakanlar Kurulunca onaylanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları şöyledir:

“- Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

-Pazartesi-Cumartesi günleri ise;

Marketler 07:00-21:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri, restoranların ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10:00-21:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Kapalı Olan Yerler;

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları,masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar,gece klüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık Olan Yerler;

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döneceklerdir.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. Tüm işlemlerin 08:00-21:00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır.

PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Alınan Kararlar;

Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerine kontrollü geçişlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.

Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır. Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak bir sonraki karara kadar devam etmesi uygun görülmüştür. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca okullarda uygulanacak kurallar belirlenmiştir. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmeleri gerekmektedir. Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile, günübirlik saat:21:00’a kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Ticaret yapacak kişilerin son 7 gün içinde negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Karantina uygulaması olmaksızın Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulanslar transit geçiş yapabileceklerdir. Bunun dışındaki geçişler karantinaya tabi olacaktır. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir. Diplomatlar yanlarında bulunmadığı zaman diplomatik misyon şoförleri son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın evrak taşıma, güzergah belirleme v.b. işler için en fazla 2 saatlik giriş yapabileceklerdir. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her on dört günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacaktır. Karantina kapasitesi göz önüne alındığında,Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir. Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımı devam edecektir. Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacaktır. Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. . Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin ve antrenmanlarının devam etmesi uygun görülmüştür. Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri,lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacaktır. Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür. Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden yurtdışına gitmek isteyen, aynı şekilde Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden ülkemize gelmek isteyen kişilerin transferleri T-izinli taksiler ve turistik minibüs izinli araçlar ile yapılacaktır. Söz konusu transferi yapacak şoförlerin son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu araçların geçiş yaptıkları sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri gerekmektedir. Bu araçlarda gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak “T” izni olan taksilerde en fazla 2 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 4 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.

Güney Kıbrıs’tan ülkemize transferlerde ise son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçları ibraz edilerek sınır polisinin bilgisi dahilinde getirilen yolcular belirlenen karantina otellerine taşınacaktır.

Ayrıca şoförler yukarıda belirtilen kurallar kapsamında hazırlanan taahhüt formları imzalayacaklardır. Belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde şoförlere yeniden geçiş izni verilmeyecektir.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacaklardır. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 48 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir. Kapalı spor salonları (fitness) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen salonlar kapatılabilecektir. Ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır. Eylem,miting ve törenlerin kapalı alanlarda yapılmaması uygun görülmüştür. Açık alanlarda yapılması planlanan eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve eylem boyunca maske takmaları halinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ev karantinasının başlanabilmesi için;

-El bilekliği ile kontrol ve takip sisteminin kurulması

-Denetimlerin arttırılması

-Takip ve denetimler için ekipler kurulması

- Denetimler çerçevesinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında belirtilen cezaların uygulanması

- Ev karantinasına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi önerilmektedir.