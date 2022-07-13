Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

İşte Buddle'ın geçmişi...

Uyuşturucu baronu Marc Buddle'ın ülkemize ne zaman ve nasıl girdiği merak konusu oldu... İşte detaylar...

13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:21
271 Okunma
İşte Buddle'ın geçmişi...
banner48

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Geçtiğimiz gün deport edilen, uyuşturucu baronu Marc Buddle'ın geçmişi ve ülkemize nasıl girdiği merak konusu oldu. Gündem Kıbrıs yaptığı araştırmada Buddle hakkında merak edilenlere ulaştı. 

Buna göre, Avusturalya uyruklu Mark Douglas Buddle'ın “Organize Suç Örgütü Üyeliği”, “Yasadışı Silah Bulundurma” ve “Kara Para Aklama” suçlarından Avustralya makamlarınca 31.07.2017 tarihinden itibaren arandığı öğrenildi.

Buddle ile ilgili yapılan araştırmada, ülkesinde uyuşturucu baronu ve Komançero Motosiklet kulübü başkanıo olarak bilinildiği, 2018 yılı içerisinde Sidney’de bir güvenlik görevlisini ve Komançero Motosiklet kulübü eski başkanı Mahmout Mick HAWİ’nin ölümünden sorumlu bulunduğundan ülkesini terk ettiği, bir süre Dubai’de saklandığı, ancak orada yakalanma riski bulunduğundan Irak’a kaçtığı ve daha sonra Irak’tan Türkiye’ye girmek istediği ancak girişine izin verilmediği öğrenildi. 

Bilgisayar kayıtlarından yapılan araştırmada Buddle'ın  7 Temmuz 2021 tarihinde Ercan Hava Limanı’ndan 30 gün vize ile KKTC’ye giriş yaptığı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alacak-verecek meselesi yüzünden adam kaçırdı!
Alacak-verecek meselesi yüzünden adam kaçırdı!
Şişede durduğu gibi durmadı... Cezaevi'ni boyladı!
Şişede durduğu gibi durmadı... Cezaevi'ni boyladı!
Cezaevi'ne gönderildiler!
Cezaevi'ne gönderildiler!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim