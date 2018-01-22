İşte Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yuhalandığı görüntüler!

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Afrika Gazetesi’nin Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı yayını protesto etmek isteyen kitle, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da yuhalayıp ıslıklarla protesto etti.
Sürdürülen eylem nedeniyle Afrika gazetesi önüne gelen Akıncı’ya kalabalık çok sert tepki gösterdi.
Yuhalamalar ve ıslıklarla protesto edilen Akıncı’ya kitle içinden bazı kişilerin ‘defol’ diye bağırdığı dikkat çekti.
Akıncı’nın da yaşananlar nedeniyle öfkeli olduğu gözlemlendi.
İşgal altında olduğumuzun ispatıdır .
Sayın akıncı seni adamdan saymadım saygısız davrandı bu halk.utanmasi gereken birileri var .kim.istifa eder İdim ben.cb.maasini sen alıyorsun.iyi.para.ben dört üni bitirdim.asgari ücretin altında çalışıyorum
Dört tane üniversite bitirdiniz fakat, ne acıdır ki anadilinizi akıcı şekilde kullanamıyorsunuz.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Def olması gerekenler def ol derse, hem de bunu o ülkenin Cumhurbaşkanına söylüyorsa orafa Devlet yoktur. Bu eylemleri yapanlar ve Sn. Akincı'ya defol deyenler Afrika gazetesini da haklı çıkarmış olmuyorlar mı?
Def olması gerekenler def ol derse, hem de bunu o ülkenin Cumhurbaşkanına söylüyorsa orafa Devlet yoktur. Bu eylemleri yapanlar ve Sn. Akincı'ya defol deyenler Afrika gazetesini da haklı çıkarmış olmuyorlar mı?
Sn Akıncı size def ol diyenleri def etmek için bir işaretini yeter. Emriniz olur! Heberen geverecek O köpeklere hodri meydan!
Allah Ordu'muzu Muzaffer eyleyecektir. Gerisi kendini bilmez provoke edilmiş insanlar
Polisin yönetim ve denetiminden sorumlular sınıfta kalmışlardır. Vatandaşının malını ve canını koruyamaz haldedir. Lefkoşa polis müdürü olsam istifa ederim. Eski bir emekli polisim ve utanıyorum
Bu gazete hiç hoş olmayan şeyler yazmıştır. Kabul etmiyorum. Unutmayınız bu görüşte Türkiye'de milyonlar vardır. Suç varsa RTUK vardır gereğini yapmalıdır. Madımak Hotelini andıran görüntüler vardır.