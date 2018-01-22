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İşte Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yuhalandığı görüntüler!

Afrika Gazetesi’nin Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı yayını protesto etmek isteyen kitle, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da yuhalayıp ıslıklarla protesto etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:23
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Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Afrika Gazetesi’nin Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı yayını protesto etmek isteyen kitle, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da yuhalayıp ıslıklarla protesto etti.

Sürdürülen eylem nedeniyle Afrika gazetesi önüne gelen Akıncı’ya kalabalık çok sert tepki gösterdi.

Yuhalamalar ve ıslıklarla protesto edilen Akıncı’ya kitle içinden bazı kişilerin ‘defol’ diye bağırdığı dikkat çekti.

Akıncı’nın da yaşananlar nedeniyle öfkeli olduğu gözlemlendi.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 14:26
Yorumlar
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Ali 2018-01-22 14:40:31

İşgal altında olduğumuzun ispatıdır .

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Selçuk uzkan 2018-01-22 14:32:14

Sayın akıncı seni adamdan saymadım saygısız davrandı bu halk.utanmasi gereken birileri var .kim.istifa eder İdim ben.cb.maasini sen alıyorsun.iyi.para.ben dört üni bitirdim.asgari ücretin altında çalışıyorum

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realist 2018-01-22 15:20:22 @Selçuk uzkan

Dört tane üniversite bitirdiniz fakat, ne acıdır ki anadilinizi akıcı şekilde kullanamıyorsunuz.

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Doğru Söz 2018-01-22 14:51:33

Def olması gerekenler def ol derse, hem de bunu o ülkenin Cumhurbaşkanına söylüyorsa orafa Devlet yoktur. Bu eylemleri yapanlar ve Sn. Akincı'ya defol deyenler Afrika gazetesini da haklı çıkarmış olmuyorlar mı?

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Doğru Söz 2018-01-22 14:52:39

Def olması gerekenler def ol derse, hem de bunu o ülkenin Cumhurbaşkanına söylüyorsa orafa Devlet yoktur. Bu eylemleri yapanlar ve Sn. Akincı'ya defol deyenler Afrika gazetesini da haklı çıkarmış olmuyorlar mı?

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Doğru Söz 2018-01-22 14:57:20

Sn Akıncı size def ol diyenleri def etmek için bir işaretini yeter. Emriniz olur! Heberen geverecek O köpeklere hodri meydan!

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Magusalı 2018-01-22 15:11:29

Allah Ordu'muzu Muzaffer eyleyecektir. Gerisi kendini bilmez provoke edilmiş insanlar

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Magusalı 2018-01-22 15:14:49

Polisin yönetim ve denetiminden sorumlular sınıfta kalmışlardır. Vatandaşının malını ve canını koruyamaz haldedir. Lefkoşa polis müdürü olsam istifa ederim. Eski bir emekli polisim ve utanıyorum

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Magusalı 2018-01-22 15:18:03

Bu gazete hiç hoş olmayan şeyler yazmıştır. Kabul etmiyorum. Unutmayınız bu görüşte Türkiye'de milyonlar vardır. Suç varsa RTUK vardır gereğini yapmalıdır. Madımak Hotelini andıran görüntüler vardır.

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