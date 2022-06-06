İşte elektrik faturalarının gelmemesinin nedeni?

GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL

Amca'nın açıklaması şu şekilde:

Hükümet, bakanlar kurulu nizamnamesi uyarınca, elektrik enerjisi ücretlerinin her 2 ayda bir petrol fiyatlarına göre güncellenmesi gereği yapılması gereken 56 kuruş atışın tümünün halka yansıtılmamasını istedi. Bu çerçevede 56 kuruşun 26 kuruşunun halka, 30 kuruşunun da devlete yansıtılması için bakanlar kuruluna önerge verdik. Onaylanmasını bekliyoruz. Bu arada artan enerji tüketiminin üst kademe tüketim miktarına girip vatandaş mağdur olmaması için de limitleri geciken gün oranında yükseltiyoruz. Yani, vatandaş bu gecikmeden zararlı çıkmayacak şekilde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bu konuda bugün bir de basın açıklamamız olacak.