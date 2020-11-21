Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, 20 Kasım 08:00 ile 21 Kasım 08:00 arasında metrekareye
Dipkarpaz’da 88, Koruçam’da 76, Boğaz’da 69, Alsancak’da 58, Selvilitepe’de 57, Doğancı ‘da 55, Lefke’de 47, Beylerbeyi’nde 46, Zafer Burnu’nda 40, Yeşilırmak’ta 38, Girne’de 37, Gemikonağı’nda 33, Esentepe’de 26, Yenierenköy’de 24, Alevkayası’nda 23kilogram yağış düstü.
İşte en çok yağış alan bölgeler
Yağış verilerine göre dün en çok yağış Dipkarpaz, Koruçam ve Boğaz’a düştü.
21 Kasım 2020 Cumartesi 16:19
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Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, 20 Kasım 08:00 ile 21 Kasım 08:00 arasında metrekareye