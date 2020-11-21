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İşte en çok yağış alan bölgeler

Yağış verilerine göre dün en çok yağış Dipkarpaz, Koruçam ve Boğaz’a düştü.

21 Kasım 2020 Cumartesi 16:19
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İşte en çok yağış alan bölgeler

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, 20 Kasım 08:00 ile 21 Kasım 08:00 arasında metrekareye 
Dipkarpaz’da  88, Koruçam’da 76, Boğaz’da 69, Alsancak’da 58, Selvilitepe’de 57, Doğancı ‘da 55, Lefke’de 47, Beylerbeyi’nde 46, Zafer Burnu’nda 40, Yeşilırmak’ta 38, Girne’de 37, Gemikonağı’nda 33, Esentepe’de 26, Yenierenköy’de 24, Alevkayası’nda    23kilogram yağış düstü.

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