Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
banner107

İşte en fazla yağış alan bölgeler!

Meteoroloji Dairesi, Yeşilırmak bölgesinde metrekareye 51 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi. 

18 Aralık 2021 Cumartesi 13:37
102 Okunma
İşte en fazla yağış alan bölgeler!
banner108

Daireden yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 
“Yeşilırmak 51  Kg/M², Koruçam, Çamlıbel 35  Kg/M², Akdeniz 32  Kg/M², Selvilitepe 28  Kg/M², Kalkanlı 23 Kg/M², Karaoğlanoğlu, Tatlısu 22 Kg/M², Güzelyurt, Kozanköy 21 Kg/M², Girne 20 Kg/M², Zümrütköy 16 Kg/M², Boğaz 15 Kg/M², diğer yörelerde ise 0,2 İle 14  Kg/M² arası yağış kaydedilmiştir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kazada şok detay
Ölümlü kazada şok detay
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Carmel kasırgası, Kıbrıs'ı vuracak
Carmel kasırgası, Kıbrıs'ı vuracak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim