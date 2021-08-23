İşte Eroğlu'nun son durumu!

Bahar Sancar - ÖZEL HABER

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Öğle saatlerinde başdönmesi şikayeti ile hastaneye başvuran Eroğlu, yoğun bakıma alındı.

Gündem Kıbrıs ekibi Eroğlu’nun doktoruna ulaştı…

Doktoru, Eroğlu'nun tansiyonunun çok dengesiz olduğu ve bu nedenle yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.

Hayati tehlikesinin olmadığını açıklayan Eroğlu’nun doktoru “Beyine giden damarlar incelenecek. Tansiyonu dengelemeye çalışılıyor. Bilinç kayıpları yaşadığı için yoğun bakımdan çıkarmak uygun değil” dedi…

YDÜ Başhekimliği az sonra Derviş Eroğlu'nun durumuyla ilgili bir açıklama yapacak.

GÜNDEM KIBRIS EKİBİ YDÜ HASTANESİ'NDEN CANLI YAYINIYLA BİLDİRİYOR: