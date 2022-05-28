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İşte gerginliğin detayları

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 36. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında gerginlik yaşandı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:41
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İşte gerginliğin detayları

KTSO’nun 36. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da Oda binasında başladı. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Başbakan Ünal Üstel; Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy; Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe; CTP Milletvekili Fikri Toros; bazı sivil toplum örgütü temsilçileri ile KTSO Başkan ve üyeleri katıldı.

Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstikal Marşı’nın okunması ile başlayan Genel Kurul, Divan Başkanlığı ve Divan Sekreterliği Seçimleri ile devam etti. Divan Başkanlığına Musa Sönmezler, Divan Sekreterliğine ise Cenk Sarper ile Ahmet Ogan getirildi.

Oda’nın tanıtım filminin de gösterildiği Genel Kurul’da, Divan Başkanı  Musa Sönmezler sunum yaptı. Sönmezlerin ardından, Oda’nın Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğul “Sanayi Sektörü Kapasite Raporu”nu sundu.

Protokol konuşmaları ile devam eden Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak ve ve KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu sanayicilere hitap etti.

- Tatar ile Erhürman arasında “Türkiye eleştirisi” gerginliği…

Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a konuşması sırasında sözlü müdahale etmesi üzerine gerginlik yaşandı. Erhürman’ın KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında ülkeye aktarılacak tutar ile ilgili değerlendirme yaptığı sırada, Cumhurbaşkanı Tatar “Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil” diyerek Erhürman’ın sözünü kesti. Erhürman’ın ekonomiden bahsettiğini ifade etmesine ise Tatar; “Türkiye’yi eleştiriyorsun” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Erhürman, “Türkiye’yi eleştirmiyorum, rakamları veriyorum. Herşeyi Türkiye’yi eleştirme olarak yorumladığınız için zaten bu hale geldik” dedi.

Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine, Divan Başkanı Musa Sönmezler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben “Lütfen müdahale etmeyin. Biz davet ettik konuşsun diye (Erhürman), siz de şimdi sıra geldiğinde konuşacaksınız” diyerek, Erhürman’ın konuşmasına devam etmesini istedi. Ancak Erhürman, KTSO’yı “gereksiz gerginlik ortamına katmak istemediği” gerekçesiyle konuşmasına devam etmek istemedi ve Türkiye ile ilişkilerin doğru zemine oturtulabileceğini söyledi. “Demokrasinin ülkede olması ekonominin kalkınması açısından her zaman temel zemindir” diyen Erhürman, Genel Kurul’un hayırlı olmasını dileyerek salondan ayrıldı.

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