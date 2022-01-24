İşte Girne'den kazanan isimler

Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili ile temsil edilecek.
Alihan Pehlivan , Girne’den kazanan isimleri açıklıyor...
İŞTE ALİHAN PEHLİVAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER:
GİRNE:
UBP: KUTLU EVREN, İZLEM GÜRÇAĞ mecliste yerini aldı, (ÜNAL ÜSTEL, ÖZDEMİR BEROVA, HASAN KÜÇÜK Meclise girmeye çok yakın) , Bu isimleri takip eden TÜREL ÖKSÜZOĞULLARI, FERHAT ERİŞİR arasında çekişme var…
CTP: ONGUN TALAT, FİKRİ TOROS, FAZİLET ÖZDENEFE, CEYHUN BİRİNCİ
DP: SERHAT AKPINAR
HP: EREK ÇAĞATAY