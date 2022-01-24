İşte Girne'den kazanan isimler

Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili ile temsil edilecek.

Alihan Pehlivan , Girne’den kazanan isimleri açıklıyor...

İŞTE ALİHAN PEHLİVAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER:

GİRNE:

UBP: KUTLU EVREN, İZLEM GÜRÇAĞ mecliste yerini aldı, (ÜNAL ÜSTEL, ÖZDEMİR BEROVA, HASAN KÜÇÜK Meclise girmeye çok yakın) , Bu isimleri takip eden TÜREL ÖKSÜZOĞULLARI, FERHAT ERİŞİR arasında çekişme var…

CTP: ONGUN TALAT, FİKRİ TOROS, FAZİLET ÖZDENEFE, CEYHUN BİRİNCİ

DP: SERHAT AKPINAR

HP: EREK ÇAĞATAY