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İşte Girne'den kazanan isimler

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan kazanan milletvekillerini açıklıyor...

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:32
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İşte Girne'den kazanan isimler
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Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili ile temsil edilecek.

Alihan Pehlivan , Girne’den kazanan isimleri açıklıyor...

İŞTE ALİHAN PEHLİVAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER:

GİRNE:

UBP: KUTLU EVREN, İZLEM GÜRÇAĞ mecliste yerini aldı, (ÜNAL ÜSTEL, ÖZDEMİR BEROVA, HASAN KÜÇÜK Meclise girmeye çok yakın) , Bu isimleri takip eden TÜREL ÖKSÜZOĞULLARI, FERHAT ERİŞİR arasında çekişme var…

CTP: ONGUN TALAT, FİKRİ TOROS, FAZİLET ÖZDENEFE, CEYHUN BİRİNCİ

DP: SERHAT AKPINAR

HP: EREK ÇAĞATAY

Son Güncelleme: 24.01.2022 15:18
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