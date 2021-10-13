İŞTE HÜKUMETİN İSTİFA NEDENİ…

ÖZEL HABER

Başbakan Ersan Saner hükumetin istifası ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Yaşanan süreci anlatan Saner, 6 Şubat 2022 tarihinde mutabık kalınan seçim tarihine dikkat çekti.

Saner, UBP erken bir seçime hazırdır Cumhurbaşkanının belirleyeceği bir seçim tarihine sıcak bakar dedi.

Muhalefet partilerini de değerlendiren Saner, azınlık hükumeti kurma nedenleri de aktardı. Halkın Partisi bizlerle icraat hükumeti kurmak istemedi bu nedenle azınlık hükumeti kuruldu dedi.

Saner, muhalefete çağrı yaparak “ UBP’nin kurultayının 7 Kasım ile 6 Aralık takvimleri arasına kalabilir fakat biz Cumhurbaşkanının belirleyeceği bir tarihe sıcak bakarız. Kişisel düşüncem meclis miyadını doldurmuştur ve erken seçim kaçnılmazdır” dedi.

Saner, Siyasi etik gereği mecliste nisabın sağlanması gerekirdi fakat nisabı sağlayamıyoruz bu da istifa etmemizi gerektirdi bunu da yaptık ifadelerini kullandı.

DETAYLAR GELİYOR...