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İşte imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün detayları…

14 Nisan 2022 Perşembe 18:06
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İşte imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün detayları…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” bugün Ankara’da imzalandı.

İŞTE PROTOKOLDEKİ DETALAR...

Anlaşma metninde KKTC kamu maliyesinin mali disiplin çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı tedbir, reform ve yasaları yataya geçirilmesi vurgulandı.

Anlaşmada ayrıca reform ve eylemlerin en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizilirken anlaşmanın ana başlıklarını; Kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikaları, sosyal politikalar ve adalet güvenlik ve savunma giderleri oluşturdu.

3 milyar 200 milyon TL hibe…

Haber Kıbrıs’ın içeriğine ulaştığı 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü kapsamında altyapı yatırım ve reel sektör projeleri için 2 milyar 164 milyon TL, faaliyet ödeneklerine 96 milyon TL, savunma ödeneklerine ise 940 milyon TL kaynak aktarıldı.

1 milyar 50 milyon TL kredi yardımı…

Ankara’da bugün imzalanan protokolde KKTC’ye 1 milyar 50 milyon TL kredi yardımında bulunulacağı ifade edildi.

Kredi yardımı yapılan 1 milyar 50 milyon TL’den ise 500 milyon TL’si kamu sektörü cari bütçe açığına katkı, 100 milyon TL’si kamu sektörü diğer harcamaları için, 450 milyon TL’si ise reform destek ödeneği olarak protokole yazıldı.

Birçok proje finanse edilecek…

2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü kapsamında çok sayıda projede finanse edilecek.

İşte finanse edilecek bazı projeler:

- Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Projesi

- Yeni Güzelyurt Hastanesi ve Son Etap Yapım İşleri Projesi

- AMATEM Projesi (Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi Projesi)

- Sağlık alanında tıbbi teçhizat ve teknik cihaz alımı

- Polis Teşkilatının Güçlendirilmesi

- Geçitkale İtfaiye ve Karakol Binası Yapım Projesi

- Sanayi ve Turizm sektörüne proje destekli kısmi hibe programları

- Çocuk ve Gençlik Merkezi projeleri

- E-Devlet ile ilgili birçok proje

- Belediye altyapılarına katkı projesi    

Kaynak - haber : Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/iste-imzalanan-iktisadi-ve-mali-is-birligi-protokolunun-detaylari-1803-2022-04-14.html

Son Güncelleme: 14.04.2022 18:10
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