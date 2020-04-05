Çeşitli nedenlerle İngiltere’ye giden ancak korona virüs salgını nedeniyle oradan geri dönüş yapamayan KKTC vatandaşlarının gelecek hafta iki uçakla gerçekleşecek olan dönüşlerinde Güzelyurt’ta Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında karantina altına alınacaklar.

İngiltere’den ülkemize dönecek olan öğrencilerin ve vatandaşların kalacağı odalar büyük bir titizlikle hazırlandı.

Odalar gelen kişilerin tek kişi kalacağı şekilde hazırlanırken kalacak kişilerin rahat etmeleri için her şey düşünüldü.

Odalarda çay, kahve ve meyve sularının yanı sıra diş fırçası ve macununa kadar her şey hazır edildi.

İşte İngiltere’den gelecek olanların kalacağı odalar:

Haber Kıbrıs