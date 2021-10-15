İşte isim listesi

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, yazılı açıklamasında, geçmiş dönemde burs almaya hak kazanan ve bu yıl burs alma kriterlerini devam ettiren 37 lise öğrencisine destek bursu verileceğini, ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl için yeni müracaat alamayacaklarını bildirdi.
Örs, yeni dönem için Şubat 2022 tarihi itibarı ile ortaokul öğrencilerinden burs başvurusu alabileceklerini, bunun duyurusunun basın yoluyla ve “www.ktev.org” web sayfasından yapılacağını da açıkladı ve böyle bir dönemde, hayırsever kişilerin, kurumların ve iş insanlarının desteğine daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Örs, öğrenci sponsoru olmak isteyen kişi ve kurumların 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de ekledi.
Burs almaya hak kazanan öğrenci listesi şu isimlerden oluşuyor:
2021 - 2022 YILI BURS ALMAYA DEVAM EDECEK
ÖĞRENCİLER
|
SIRA NO
|
ISIM SOYISIM
|
OKULU
|
SINIFI
|
|
Semia İpek
|
BEAL
|
11
|
|
Sıla Korkmaz
|
BEAL
|
11
|
|
İlayda Korkmaz
|
Erenköy Lisesi
|
10
|
|
Nazlı Şahbaz
|
G’Msa TMK
|
12
|
|
Direm Sertçe
|
BEAL
|
12
|
|
Seçil Aygün
|
BEAL
|
11
|
|
Ülviye Barbali
|
Hala Sultan İlahiyat K
|
9
|
|
Seymen Tufan Keleş
|
Hala Sultan İlahiyat K
|
9
|
|
Pelin Mangu
|
Bekirpaşa Lisesi
|
10
|
|
Yağmur Özdemir
|
Bekirpaşa Lisesi
|
9
|
|
Şamil Sezer Ateş
|
NKL
|
11
|
|
Zülal Alan
|
G/M’sa TMK
|
9
|
|
Berat Efe Açık
|
LTL
|
9
|
|
Enes Parçalar
|
Hala Sultan İlahiyat K
|
10
|
|
Klio Hüdür
|
LTL
|
10
|
|
Melisa Pervin Öner
|
BTMK
|
9
|
|
Burak Karataş
|
BEAL
|
11
|
|
Seral Karasalih
|
AML
|
11
|
|
Ayşegül Güzel
|
Erenköy Lisesi
|
9
|
|
Aylin Hacıhasanoğlu
|
Erenköy Lisesi
|
9
|
|
Sude Naz Aydenk
|
Erenköy Lisesi
|
10
|
|
Damla Aygün
|
Erenköy Lisesi
|
12
|
|
Hayat Antel
|
BEAL
|
12
|
|
Bekir Mustafa Öğüt
|
Bekirpaşa Lisesi
|
10
|
|
Sevde Nimet Yıldırım
|
Hala Sultan İlahiyat K
|
9
|
|
Mehmet Kar
|
Erenköy Lisesi
|
10
|
|
Begüm Dadakoğlu
|
BEAL
|
11
|
|
Gözde Güngör
|
Bekirpaşa Lisesi
|
11
|
|
Hüseyin Aydemir
|
Erenköy Lisesi
|
12
|
|
Burcu Karacan
|
BEAL
|
10
|
|
Zerin Avcın
|
NKL
|
12
|
|
Metehan Emin
|
Bekirpaşa Lisesi
|
10
|
|
Sıla Keleş
|
Hala Sultan İlahiyat K
|
12
|
|
Songül Konat
|
Erenköy Lisesi
|
11
|
|
Yusuf Engür
|
LTL
|
11
|
|
Şefika Birgin
|
G’yurt TMK
|
11
|
|
Latif Polat Altun
|
G’yurt TMK
|
12