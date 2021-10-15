İşte isim listesi

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, yazılı açıklamasında, geçmiş dönemde burs almaya hak kazanan ve bu yıl burs alma kriterlerini devam ettiren 37 lise öğrencisine destek bursu verileceğini, ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl için yeni müracaat alamayacaklarını bildirdi.

Örs, yeni dönem için Şubat 2022 tarihi itibarı ile ortaokul öğrencilerinden burs başvurusu alabileceklerini, bunun duyurusunun basın yoluyla ve “www.ktev.org” web sayfasından yapılacağını da açıkladı ve böyle bir dönemde, hayırsever kişilerin, kurumların ve iş insanlarının desteğine daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Örs, öğrenci sponsoru olmak isteyen kişi ve kurumların 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de ekledi.

Burs almaya hak kazanan öğrenci listesi şu isimlerden oluşuyor:

2021 - 2022 YILI BURS ALMAYA DEVAM EDECEK

ÖĞRENCİLER