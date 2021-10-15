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İşte isim listesi

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), 2021 - 22 öğretim yılında destek bursu almaya devam edecek öğrencileri açıkladı.

15 Ekim 2021 Cuma 13:18
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İşte isim listesi
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KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, yazılı açıklamasında, geçmiş dönemde burs almaya hak kazanan ve bu yıl burs alma kriterlerini devam ettiren 37 lise öğrencisine destek bursu verileceğini, ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl için yeni müracaat alamayacaklarını bildirdi.

Örs, yeni dönem için Şubat 2022 tarihi itibarı ile ortaokul öğrencilerinden burs başvurusu alabileceklerini, bunun duyurusunun basın yoluyla ve “www.ktev.org” web sayfasından yapılacağını da açıkladı ve böyle bir dönemde, hayırsever kişilerin, kurumların ve iş insanlarının desteğine daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Örs, öğrenci sponsoru olmak isteyen kişi ve kurumların 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de ekledi. 

Burs almaya hak kazanan öğrenci listesi şu isimlerden oluşuyor:

2021 - 2022 YILI BURS ALMAYA DEVAM EDECEK

 ÖĞRENCİLER

SIRA NO

ISIM SOYISIM

OKULU

SINIFI

Semia İpek

BEAL

11

Sıla Korkmaz

BEAL

11

İlayda Korkmaz

Erenköy Lisesi

10

Nazlı Şahbaz

G’Msa TMK

12

Direm Sertçe

BEAL

12

Seçil Aygün

BEAL

11

Ülviye Barbali

Hala Sultan İlahiyat K

9

Seymen Tufan Keleş

Hala Sultan İlahiyat K

9

Pelin Mangu

Bekirpaşa Lisesi

10

Yağmur Özdemir

Bekirpaşa Lisesi

9

Şamil Sezer Ateş

NKL

11

Zülal Alan

G/M’sa TMK

9

Berat Efe Açık

LTL

9

Enes Parçalar

Hala Sultan İlahiyat K

10

Klio Hüdür

LTL

10

Melisa Pervin Öner

BTMK

9

Burak Karataş

BEAL

11

Seral Karasalih

AML

11

Ayşegül Güzel

Erenköy Lisesi

9

Aylin Hacıhasanoğlu

Erenköy Lisesi

9

Sude Naz Aydenk

Erenköy Lisesi

10

Damla Aygün

Erenköy Lisesi

12

Hayat Antel

BEAL

12

Bekir Mustafa Öğüt

Bekirpaşa Lisesi

10

Sevde Nimet Yıldırım

Hala Sultan İlahiyat K

9

Mehmet Kar

Erenköy Lisesi

10

Begüm Dadakoğlu

BEAL

11

Gözde Güngör

Bekirpaşa Lisesi

11

Hüseyin Aydemir

Erenköy Lisesi

12

Burcu Karacan

BEAL

10

Zerin Avcın

NKL

12

Metehan Emin

Bekirpaşa Lisesi

10

Sıla Keleş

Hala Sultan İlahiyat K

12

Songül Konat

Erenköy Lisesi

11

Yusuf Engür

LTL

11

Şefika Birgin

G’yurt TMK

11

Latif Polat Altun

G’yurt TMK

12

Son Güncelleme: 15.10.2021 13:22
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