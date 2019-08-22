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“İşte Kadın Fotoğraf Yarışması”na başvurular 2 Eylül’de

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:41
“İşte Kadın Fotoğraf Yarışması”na başvurular 2 Eylül’de

İş Kadınları Derneği’nin Garanti Bankası sponsorluğunda geleneksel olarak düzenlediği “İşte Kadın Fotoğraf Yarışması”na başvurular 2 Eylül’de sona eriyor. 
İş Kadınları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, sonuçlarının 27 Eylül’de Bedestende açıklanacağı fotoğraf yarışmasına gönderilecek fotoğrafların CD içerisinde, RGB 300 dpi ve kısa kenarı 40 cm olarak teslim etmesi gerekiyor.
Katılım ücreti 50 TL olan yarışma için başvurular şu adreslere yapılabiliyor:
“Magic Touch: Semih Sancar Caddesi, Karantinacı İş Hanı 75\1-2-3 Bellapais Işıkları-Girne.
Sunsel Enterprises Ltd: Atatürk Caddesi No: 91 Yenişehir-Lefkoşa
Toyota Plaza Ercantan: Dr. Fazıl Küçük Bulvarı (Kıbrıs gazetesi yanı) Lefkoşa”

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Anahtar Kelimeler:
FotoğrafHaberKKTCBaşvuru2Eylül
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