İşte kapalı ve açık mekanlarda uygulanacak kurallar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı...

Kapalı ve açık olan mekanlarda uygulanması gereken kurallar şu şekilde açıklandı:

KAPALI MEKANLARDA KURALLAR;

Tüm kapalı alanlada maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6 ) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

AÇIK MEKANLARDA KURALLAR;