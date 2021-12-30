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İşte kapanan yollar!

Polis şiddetli yağış nedeniyle kapanan yolları açıkladı, sürücüleri uyardı

30 Aralık 2021 Perşembe 18:22
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İşte kapanan yollar!
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Şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa Bölgesinde oluşan su baskınları nedeniyle trafik akışına kapatılan güzergahlar;
• Ortaköy Lemar Işıkları ile Hastane Çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır.
• Ortaköy Hastane Çemberinden Gönyeli Belediye Bulvarına bağlanan (Etik ve Başkent Hastanesi yolu) yol trafik akışına kapatılmıştır.
• Gönyeli Belediye Bulvarı; Mirage Restoran ile Çağaloğlu Petrol Trafik Işıkları arasındaki güzergah trafik akışına kapatılmıştır.
• Hastane çemberinden Göçmenköy itikametine giden yol (Lefkoşa Acil Durum Hastanesi önü) trafik akışına kapatılmıştır.
• Gönyeli Çemberi ile Devlet Hastanesi yönüne giden güzergah trafik akışına kapalı bulunmaktadır.
Su baskınları ve kapanan yollar nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığının daha fazla oluşmaması adına sürücülerin gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur.

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