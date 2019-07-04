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İşte KKTC'ye düşen füzenin perde arkası

KKTC dün gece Lefkoşa ile Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarında boş alana düşen füzeyle sarsıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:07
İşte KKTC'ye düşen füzenin perde arkası

KKTC'den yapılan açıklamada düşen cismin "Suriye füzesi" olduğu belirtildi.Peki bu ne demekti? KKTC'ye düşen füzenin perde arkasını Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz değerlendirdi

İlk değerlendirmeler, füzenin Rus yapımı S-200 olduğunu gösteriyor.Tüm olasılıklar füzenin, İsrail saldırısı altındaki Suriye'den ateşlendiği, hedefi ıskalaması nedeniyle Kıbrıs'a düştüğü yönünde.

"Hedef İsrail'di"

Konuyla ilgili olarak Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz önemli açıklamalarda bulundu. Oğuz, düşen füzeye ilişkin "Bir Hava Savunma Sistemi füzesi olduğu görüşülüyor.Muhtemelen Suriye'nin dün yapılan İsrail saldırılarına karşı ateşlediği Hava Savunma Sistemi füzelerinde biri hedefi bulamadı ve serbest uçuşla uçmaya devam etti.Sonucunda da Kıbrıs'ın Taşkent beldesinde boş araziye düşüş yaptı" dedi.

"Düşen cisim Hava Savunma Sistemi"

Savunma Sistemi Uzmanı Oğuz, "Henüz tam belirlenebilmesi için üzerindeki yazılar seri numaralar neticesinde hangi füze olduğu araştırılıp ortaya çıkacaktır.Muhtemelen uçak, helikopter gibi şeyler değil Hava Savunma Sistemi olduğu yönünde.Dünkü İsrail'in rejime yaptığı saldırılarla alakası olduğu güçlü bir olasılık" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye konuşlandırılan S-300'ler ne anlama geliyor?

"Türkiye dikkatli olmalı"

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz Suriye’nin Masyaf’ta konuslu S-300 bataryasının uydu görüntüsüne ilişkin Türkiye'nin de dikkatli olması gerektirdiğini söyledi.

Turan Oğuz açıklamalarına şöyle devam etti;

"Sistem çalışmaya hazır Türkiye dikkat etmeli"

"2018 Ekim ayı itibariyle Rusya S-300 Hava Savunma Sistemlerini rejime teslim etmeye başladı.Onunla ilgili de eğitimler verilmeye başlandı.Çekilen uydu fotoğrafından göründüğü kadarıyla İdlib'e göre güneybatı ekseninde yer alan Masyaf'ta konuşlandırılan rejimin kontrol ettiği S-300 Hava Savunma Sistemi'nin 4 tane fırlatma aracının aktif olarak kaldırıldığı görülmekteydi. Yani bu "çalışmaya hazır" demek.Dolayısıyla benim de uyarım bu yönde. Etki alanında bakıldığında Türkiye'yi de ele alıyor, İsrail'i de içine alıyor.Yani radar ve vuruş alanı büyük.Bu bizim Suriye'ye yapılan operasyonlarımızda da dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunun altını çizmek istiyorum.

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KKTCFüzeHaber
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DAVUT 2019-07-04 14:40:18

HANİ PERDE ARKASINI GÖREMEDİK

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