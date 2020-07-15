İşte KKTC’nin ilk ‘epidemiyolojik’ raporu

Ülkeye giriş – çıkışların başladığı 1 Temmuz tarihinin öncesini kapsayan 23 sayfalık ‘Salgın Raporu’nda, açılım öncesi son pozitif vakanın tespit edildiği 16 Nisan tarihine kadar olan sürecin detaylarının paylaşıldığı gözlemlendi.

Raporda; ilk vaka öncesi ve sonrasında alınan tedbirler, karantina süreçleri, temaslı takibi, ateş poliklinikleri, vakalara ait veriler ve test ile arama çalışmalarına yer verildi.

KARANTİNA… “7 HAZİRAN’A KADAR 5424 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI”

9 Mart tarihinde ilk vakanın görülmesinin ardından karantina sürecinin başladığı ifade edilen raporda, karantina sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“İlk olarak hastalığın başladığı ve temaslılarının kaldığı otellerin karantinaya alınması ile başlayan karantina süreci, daha sonra yurtdışından gelen kişilerin ev karantinası ile devam etti (14/3/2020). 14-16 Mart 2020 tarihleri arasında yurt dışından gelen 3084 kişi ev karantinasına alındı. Ancak ev karantinasına uyumun düşük olduğu görülerek bundan vazgeçildi ve yurt dışından gelen vatandaşlar 16/03/2020 tarihinden itibaren önceden belirlenmiş merkezlerde, karantinaya alındı. Ayrıca Covid-19 teşhisi alan hastaların yakın temaslıları da karantinaya alındı. 17.03.2020 den itibaren KKTC vatandaşları dışındakilerin ülkeye girişleri tamamen durdurulması sonrasında 5 Hazirana kadar toplam 2052 kişi daha 14 günlük otel karantinasında kaldı. 07.06.2020 tarihi itibarı ile karantinası devam eden kişi sayısı 288 idi. 7/6/2020 ye kadar karantinaya alınan toplam kişi sayısı 5424 oldu.”

“TEMASLI TAKİP SONUCU 87 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLDİ, BU RAKAM TOPLAM POZİTİF VAKA SAYISININ YÜZDE 81’İNİ OLUŞTURUYOR”

Raporda, ilk vakanın çıkışından itibaren her hasta için temaslı ve kaynak takiplerinin yapıldığı ifade edildi, temaslı takip sonucu toplamda 87 kişiye Covid-19 tanısının konduğu ve bu rakamın, Covid-19 teşhisi alan toplam hasta sayısının %81’ini oluşturduğu kaydedildi.

Temaslı takibi boyunca 108 vakanın toplam 1942 temaslısına ulaşıldığı belirtilen raporda, “araştırmalar sonucunda bunların 866’sının yakın temaslı olarak otellerde takip altına alındığı” kaydedildi.

“VAKA BAŞINA DÜŞEN YAKIN TEMASLI SAYISI ORTALAMA 8”

Vaka başına düşen yakın temaslı sayısının ortalama 8 olduğu ifade edilen raporda, toplam temaslı sayısının ise ortalama 18 olarak bulunduğu belirtilerek, “Temaslı taramalarında, epidemiyolojik bağlantılar ortaya çıkarıldı ve 21 primer hastanın (index vaka) başlattığı 21 farklı öbek gözlemlendi. Tek kişilik kümeler yanında, Salamis Bay Otel’deki Alman turist kafilesindeki gibi 32 kişilik bir küme de oldu” denildi.

108 VAKANIN 45’İ ASEMPTOMATİK

Raporda ayrıca, 108 vakadan 45’inin, teşhis sırasında asemptomatik; yani, semptom göstermediği ifade edildi.

YAŞ ORANLARI

Raporda ayrıca, pozitif vakanın en yüksek ve en düşük görüldüğü yaş oranları da açıklandı:

“Genel olarak, kümülatif insidansın en yüksek görüldüğü yaş grupları 50-59 yaş (10,000de 5.2) ve 70 üzeri yaş grubunda (10,000de 4.5) ve en düşük görüldüğü yaş grupları ise 20-29 yaş (10,000de 1.0) ve 0-9 yaş (10,000de 1.1) grubu oldu.”

VAKALARIN UYRUKLARA GÖRE DAĞILIMI

Raporda, KKTC’de tespit edilen pozitif vakaların uyruklarına göre dağılımlarına da yer verildi:

“KKTC uyruklu 37 kişi (34%), KKTC-TC uyruklu 27 kişi (25%), KKTC-UK uyruklu 4 kişi (4%), Almanya uyruklu 32 kişi (30%), Türkmenistan uyruklu 2 kişi (2%), Nepal uyruklu 2 kişi (2%), Vietnam uyruklu 1 kişi (1%), Gürcistan uyruklu 1 kişi (1%), Kanada uyruklu 1 kişi (1%), TC uyruklu 1 kişi (1%) . 108 vakanın 3’ü (%2.7) sağlık çalışanı idi. Bunların biri hemşire, diğer ikisi teknik elemandı.”

“VAKALARIN YÜZDE 56’SININ YURTDIŞI SEYAHAT ÖYKÜSÜ YOK”

108 vakanın 60 kişisinin; yani, yüzde 56’sının yurtdışı seyahat öyküsü olmadığı ifade edilen raporda, ‘seyahat öykülerine ilişkin veriler’ şöyle özetlendi:

108 vakanın 60 kişisinin (%56) yurtdışı seyahat öyküsü yoktu. Yurtdışı seyahat öyküsü olan 48 kişinin (%44) seyahat ettikleri ülkelere göre dağılımları şöyle idi: Almanya 32 kişi (30%), İngiltere 11 kişi (10%), Türkiye 2 kişi (2%) ABD 2 kişi (2%), İsveç 1 kişi (1%).”

SEMPTOMLAR… EN ÇOK ATEŞ VE ÖKSÜRÜK

Öte yandan semptomatik vakaların ilk yakınmaları sorulduğunda en sık rastlanan iki yakınmanın sırası ile; yüzde 38’inin ateş, yüzde 34’ünün ise öksürük olduğu ifade edilen raporda, diğer samptomlar şöyle aktarıldı:

Diğer semptomlardan, halsizlik 19 olguda (18%), solunum sıkıntısı 12 olguda (11%), boğaz ağrısı 11 olguda (10%), burun akıntısı 10 olguda (9%), ishal 9 olguda (8%), eklem ağrısı 9 olguda (8%), baş ağrısı 5 olguda (5%), kas ağrısı 5 (5%), kusma ve/veya mide bulantısı 3 olguda (3%), burun tıkanıklığı 3 olguda (2%), tat/koku almada bozukluk 3 (3%) olguda, balgam çıkarma 2 olguda (2%), karın ağrısı, iştahsızlık, ses kısıklığı, kalp çarpıntısı 1’er olguda (%1) saptandı.”

İŞTE O RAPOR

KAYNAK : KIBRIS POSTASI