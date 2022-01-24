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İşte Lefkoşa’dan kazanan isimler

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan kazanan milletvekillerini açıklıyor...

24 Ocak 2022 Pazartesi 12:09
3234 Okunma
İşte Lefkoşa’dan kazanan isimler
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Alihan Pehlivan , Lefkoşa’dan kazanan isimleri açıklıyor...

İŞTE ALİHAN PEHLİVAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER:

LEFKOŞA:

UBP: FAİZ SUCUOĞLU, OLGUN AMCAOĞLU, AHMET SAVAŞAN, HASAN TAÇOY, ALİŞAN ŞAN, SADIK GARDİYANOĞLU Mecliste yerini aldı. ZORLU TÖRE, BERTAN ZAROĞLU VE SAVAŞ ATAKAN arasında çekişme devam ediyor.

CTP: TUFAN ERHÜRMAN,SILA USAR İNCİRLİ, DOĞUŞ DERYA, ÜRÜN SOLYALI, DEVRİM BARÇIN, FİLİZ BESİM

HP: KUDRET ÖZERSAY ve GÜLŞAH SANVER MANAVOĞLU arasında çekişme devam ediyor...

DP: HASAN TOSUNOĞLU

YDP: TALİP ATALAY

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