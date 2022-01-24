İşte Lefkoşa’dan kazanan isimler

Alihan Pehlivan , Lefkoşa’dan kazanan isimleri açıklıyor...
İŞTE ALİHAN PEHLİVAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER:
LEFKOŞA:
UBP: FAİZ SUCUOĞLU, OLGUN AMCAOĞLU, AHMET SAVAŞAN, HASAN TAÇOY, ALİŞAN ŞAN, SADIK GARDİYANOĞLU Mecliste yerini aldı. ZORLU TÖRE, BERTAN ZAROĞLU VE SAVAŞ ATAKAN arasında çekişme devam ediyor.
CTP: TUFAN ERHÜRMAN,SILA USAR İNCİRLİ, DOĞUŞ DERYA, ÜRÜN SOLYALI, DEVRİM BARÇIN, FİLİZ BESİM
HP: KUDRET ÖZERSAY ve GÜLŞAH SANVER MANAVOĞLU arasında çekişme devam ediyor...
DP: HASAN TOSUNOĞLU
YDP: TALİP ATALAY