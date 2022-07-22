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İşte maaş kesintisinin detayları...

Başbakan Ünal Üstel, kamuda çalışan ve emekli, 15 bin TL üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılacağını açıkladı. Gündem Kıbrıs kesintinin detaylarına ulaştı.

22 Temmuz 2022 Cuma 16:53
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İşte maaş kesintisinin detayları...
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GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs, maaş kesintisinin detaylarına ulaştı...

Basbakan Ünal Üstel Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan'a  hükümetin aldığı son kesinti kararı hakkında açıklama yaptı.

Üstel, "Yeni net maaşı 15,000TL ulaşanlardan herhangi bir kesinti söz konusu değildir..." dedi. Kamuda çalışan 10 bin kişi hiç etkilenmeyecek, 6 bin kişi ise yüzde 20'nin altında etkilenecek. 

Yani net maaşı 15.001 ile 18.750 arasında olanlardan yüzde 20'nin altında kesinti yapılacak ve bu maaşlar 15 bin Türk Lirası'nın altına düşmeyecek.

İşte kesintinin detayları:

Şöyle ki, eski net

Mevzuata göre vergi hesaplamaları yapılıp kişiye özel net maaşlar hesaplanmıştır...

Maaşlara brüt 56.76% yansıtılmıştır...

Yeni net maaşı 18,750TL ve üzeri net maaş alanlardan %20 oranında kesinti yapılacak...

Eski Net maaşı 12,097 olan çalışanın yeni net maaşı 17,477 civarında olacak ve bu örnektende anlaşılacağı üzere %20 kesinti yapılmayacak, Neti 15,000TL olacak. Yani yaklaşıl %14 oranında kesinti olacak.

Maaşı 9,000 TL olan çalışanın yeni net maaşı 13 Bin civarında olacak...Kesinti yapılmayacak...

Başka bir değişle Yeni net maaşı 15,001 ile 18,750 arasında olanlardan %20 oranında kesinti yapılmayacak. Yapılacak kesinti 15,000Bin TL altına düşmeyecek şekilde ayarlanmıştır..."

Öte yandan kesinti vekil ve bakanları da kapsıyor. 

Son Güncelleme: 22.07.2022 17:34
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