İşte Maraş'ta yerleşime açılan mahalle... Aya Nikola Rum sakinlerini bekliyor

Türkiye ve KKTC 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümünde tarihi bir adım atarak, 46 yıldır kapalı tutulan ve geçen eylül ayında halkın ziyaretine açılan turistik Maraş kentinde mülk sahibi Rumların Türk yönetimi altında eve dönüş yolunu açan bir karar aldı. 5 kilometrekarelik alanı kaplayan Maraş kentinde 175 dönümlük pilot bölge seçildi ve askeri statüsü kaldırıldı, ilk etapta 350 Rum aileye mahkeme yoluyla evlerine dönüş imkânı sağlandı.

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SALI GÜNÜ AÇIKLANDI

Hayalet kent unvanıyla tanınan Maraş kentinin yeniden hayat bulması için atılan ilk adım eylül ayında sivil ziyaret açılmasıydı. Maraşlı Rum göçmenlerin merakla beklediği ikinci tarihi adım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleştirdiği tarihi ziyaret sırasında açıklandı. Tatar, “Maraş’ın yüzde 3.5’ine denk gelen bir alanın askeri statüsünü kaldırma kararı aldık” derken, tam destek veren Erdoğan, “Maraş yeniden hayat bulacak” ifadelerini kullandı.

İÇ KESİMLER SİVİLLEŞTİ

Gazimağusa kentine bitişik sahil kıyısına uzanan Maraş kenti 5 km2’lik bir alan içinde yer alıyor. Askeri statüsü kaldırılan bölge ise kentin 5 yıldızlı otellerin dizildiği sahil kıyısının arka tarafında, Gazimağusa Belediyesi’ne bitişik Maraş sınırından başlıyor ve kent içinde ünlü, esnafın yoğun olduğu Demokrasi Caddesi’ne dayanıyor; Erdoğan ve Tatar’ın açılışını yaptığı Bilal Ağa mescidi ile millet bahçesinde sona eriyor. Askeri statüden çıkarılan bölge bakanlar kurulu kararındaki tam ifadesiyle 174 bin 643 m2’lik bir alan, yaklaşık 175 dönüm. 1974 öncesi Rumların verdiği isimlere göre tam adresi, Aya Nikolas bölgesi, Elmu caddesi ve bu caddeye uzanan sokaklar.

36 RUM BAŞVURUSU VAR

Maraşlı Rumların dernek başkanı Simos Yohannu, söz konusu bölgedeki mülklerin 350 Rum aileye ait olduğunu ve hak sahibi bu Rumlar’dan 36’sının KKTC’de kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurusu bulunduğunu söyledi. Maraş’la ilgili 344 başvuru, kentin askeri bölge olması nedeniyle sonuçlandırılmıyordu. Bu davaların hızlı sonuçlanması ve pilot bölgeye Rumların dönmesi öngörülüyor. Maraşlı Rumlara KKTC’nin Karpaz köylerinde yaşayan diğer Rumlara verildiği gibi ‘beyaz kimlik’ verilmesi bekleniyor.

RUMLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Rum medyası ve milliyetçi partiler, KKTC yönetimi altında kente dönmek isteyen Maraş göçmeni Rumları, ‘hainlikle’ suçluyor. Nikos Anastasiadis liderliğindeki Rum yönetimi göçmenlerin Türk yönetimini kabul etmesi halinde Maraş’ın tamamen kaybedileceğini savunuyor.