İşte Millet bahçesinin tüm detayları!

KKTC'de millet bahçesi tartışmaları devam ederken, projenin detayları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Lefkoşalı bu projenin hayata geçmesiyle birlikte içerisinde yürüyüş parkurları, spor alanları, büfeler ve dahası bulunan yeni bir yaşam alanına kavuşuyor.

Peki bu projede neler yer alıyor? İşte tüm detaylar haberimizde...

K.K.T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI VE CUMHURİYET MECLİSİ YAPILARI İLE

MİLLET BAHÇESİ VE MİLLET CAMİİ

Proje “K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi”; ve “K.K.T.C.

Millet Bahçesi Yerleşkesi” olmak üzere iki ayrı yerleşke olarak planlanmaktadır.

K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi : 187.455,32m²

K.K.T.C. Millet Bahçesi Yerleşkesi : 470.065,15 m²

Millet Bahçesi Yerleşkesi

Toplam yerleşke arazisi 470.065,15 m² olup bu alandaki toplam inşaat alanı ise

sadece 8.541,95 m²’dir. İnşaat alanı dahilinde Millet Camii, büfeler ve depoları yapıları yer

almaktadır.

Kıbrıs Millet Bahçesi’nin şehrin karmaşasından uzak, huzurlu hissettirecek, insanların

dinlenebileceği, yürüyebileceği, sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan

olarak tasarlanması amaçlanmıştır. Tasarımdaki hedef, nitelikli peyzaj unsurlarına sahip bir

aktif yeşil alan yaratmaktır. Yerleşke Alanının; %1,4’ü yapı, %72,8’i(342.006,73 m²) peyzaj

yeşil alanı, %25,8’i(121.803,69 m²) yürüyüş ve koşu yollarını oluşturan peyzaj sert zeminidir.

Millet Bahçesinde toplam 19.610 adet ağaç projelendirilmiştir.

Bahçeyi çevreleyen araç yolu üzerinde farklı yerlerde, farklı fonksiyon alanlarına hizmet

eden toplamda 1145 adet otopark alanı bulunmaktadır. Akdeniz ikliminin güneş alma oranını

avantaja dönüştürmek için, sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinden,

otoparkların üzerinde bulunan güneş panelleri ile yararlanılması ön görülmüştür. Toplam 442

m²’lik alanda sundurmalar üzerine güneş panelleri önerilerek, bahçe içerisinde elektrik enerjisi

ihtiyacından tasarruf edilmesi planlanmış çevreci bir yaklaşım ön görülmüştür.

Millet Bahçesi’nde pek çok fonksiyonlu alana yer verilmiştir. Bunlardan bazıları;

Etkinlik Meydanı (Amfi Tiyatro): Yaklaşık 4.600 m² alana kurulmuş olup, burada

kalabalık kitlelerin aynı anda dinlenmelerinin yanı sıra 2000 kişi kapasiteli amfisi ile müzik

dinletisi, dans gösterisi, konser gibi toplu olarak yapılan etkinliklere de olanak sağlayacak

bir alan oluşturması amaçlanmıştır.

Etkinlik Çayırı: Doğayla içiçe olunabilecek toplam 15.000 m²’lik bir alan toplu

etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmıştır.

Çocuk Oyun Alanları: Farklı yaş gruplarına ait ve farklı özellikte, toplam 8.960 m²

büyüklüğünde oyun alanları tasarlanmıştır. Çocukların fiziksel olarak gelişimine katkı

sağlayacak oyun elemanlarının yanı sıra farklı yerlere konumlandırılmış 2 adet sulu park ve

2 adet kuru havuzla birlikte hem çocuklar hem de yetişkinlikler için serinlemek ve

sosyalleşmek için uygun mekanlar tasarlanmıştır.

Belirli bir alanda sınırlı kalmadan korunun her yerine dağılmış olarak konumlandırılan

oyun alanları, sadece çocukların oynayabileceği çocuk parkları olarak yorumlanmamış, her

yaştan insanın bahçeyi yürüyerek keşfederken keyifle vakit geçirebileceği alanlar olarak

tasarlanmıştır.

Tüm bu alanlar kullanıcıların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecek ve

yaratıcılıklarını kullanmalarına imkân tanıyacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca, oyun

alanlarının bahçe içerisinde farklı noktalarda konumlandırılması, kullanıcı

yoğunluğunun dağıtılmasını, oyun alanlarında sakin bir ortam oluşturulmasını ve rahat kullanımı hedeflemektedir.

Spor Alanı: Bahçenin ana girişine yakın konumlandırılan, yaklaşık 36.000 m² alanda 3 adet basketbol sahası, 4 adet tenis kortu ve 4 adet futbol sahası ile dinlenme alanları ve

büfesinin bulunduğu bir spor kompleksi planlanmıştır.

Su Duvarı: Yaya yollarında yer yer, doğu-batı hakim rüzgar yönü değerlendirilerek bu doğrultuda gelen yönlendirmelerde iki taraflı su duvarları önerilmiştir. 210 cm boyunda

duvarları hakim rüzgar yönünde kullanılan, sıcak iklimde az su kullanarak rüzgar yönünün doğru kullanımı ile serinlik veren alanlar tasarlanması amaçlanmıştır.

Bunun dışında bahçe içinde yer alan peyzaj ögeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Kermes Alanı: 100 m²

• Sanat Yolu

• Yürüyüş Yolları

• Kaykay Pisti

• Bisiklet Yolu

• Meyve Bahçesi: 10.000 m²



Bitkilendirmede ise; Kıbrıs Millet bahçesi için; Kıbrıs’ın birçok yerinde anıt ağaç olmuş,kültürünün bir parçası olmuş Cümbez Ağacı, yine iklim ve doğasına uygun olan Zeytin ağacı, Pınal Meşesi, Keçiboynuzu, Kıbrıs Akasyası, Okaliptüs, Nar ağacı, Servi, Fıstık Çamı ve Kızıl Çam gibi doğası ile bütünleşecek ağaçlar önerilmektedir. Alan içerisinde doğal görüntüyübozmadan sağlı sollu kurgulanan çiçek tarhları ile hem görsel olarak hem de duyusal ve dokunsal olarak kullanıcılara güzel bir deneyim sağlayacak mekânlar tasarlanmıştır.

K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı ve K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Toplam yerleşke arazisi 187.455,32 m² olup bu alandaki toplam inşaat alanı ise 47.918,75 m²’dir. Yerleşkede K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı, K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi, Askeri Birlik, toplam 6 adet nizamiye ile teshin gibi teknik yapılar yer almaktadır.



Yerleşke Alanının; %8,1’i yapı, %63’ü (119.205,05 m²) peyzaj yeşil alanı, %28,9’u (53.569,31 m²) peyzaj sert zeminidir. Toplam 5.776 adet (1.132 adet mevcutta bulunmakta, 4.644 tanesi dikilecektir) ağaç önerilmiştir. Bitkilendirmede, bölge iklim özelliklerine uygun, geniş yapraklı ve ibreli türlerin kullanılması planlanmaktadır.



104 araçlık kapalı otopark, 440 araçlık açık otopark bulunmaktadır. Toplam 544 araç kapasiteli otopark alanı mevcuttur.

YERLEŞKE İÇERİSİNDE BULUNAN YAPILAR

1) K.K.T.C CUMHURBAŞKANLIĞI (A Blok)

K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Binası; Ofis Binası, Konferans Salonu ve Resepsiyon-Kabul Salonu olmak üzere birbirleriyle ilişkili 3 kütleden oluşmaktadır. Alt zemin, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşmakta olup, yaklaşık 7.300 m² oturum alanı ile 25.000 m² inşaat alanına sahiptir. Yapının ayrıca yaklaşık 2.600 m² büyüklüğünde bir avlusu bulunmaktadır.

2) CUMHURİYET MECLİSİ (B Blok)

Cumhuriyet Meclis Binası, alt zemin, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşmakta olup, yaklaşık 6.800 m² oturum alanı ile 20.000 m² inşaat alanına sahiptir. Yapının ayrıca yaklaşık 2.500 m² büyüklüğünde bir avlusu bulunmaktadır. Yapının ana tasarım kurgusu oluşturulurken, kamusal-özel alan bağlantıları ön planda tutulmuştur. İki yanda yer alan dikdörtgen kütlelerde ofis ve yardımcı birimlere yer verilmiş, kare şeklinde düzenlenmiş orta kütle ise Cumhuriyet Meclisi’ni barındırmaktadır.

Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Cumhuriyet Meclisi yapılarında Akdeniz iklimi göz önüne alınarak iç avlulu tasarım, gölgeleme elemanı olarak arkad tasarımı yapılmıştır. Kapalı, yarı kapalı ve açık alanlarla güneşten korunma ve hava sirkülasyonu sağlanması amaçlanmıştır. İç avluda su ve yeşil öğeye yer verilerek ortamın iklimlendirilmesine katkı sağlanmıştır.

Yapı cephelerinde yerel Kıbrıs taşı kullanılmıştır. Köşeleri yuvarlatılmış yapılar bu yönüyle Kıbrıs yerel mimarisine atıfta bulunmaktadır. Malzeme seçimleri ve cephe kararları ve coğrafyaya uyumlu tasarım kaygısı ile geleneksel ve bölgeselci tasarım yapılmıştır.

K.K.T.C. MİLLET BAHÇESİ

K.K.T.C. MİLLET BAHÇESİ

Millet Camii

Çocuk Oyun Alanı

İleri Yaş Aktivite ve Engelsiz

Çocuk Alanı

Çocuk Oyun Alanı

Etkinlik Alanı ve Amfi

Spor Kompleksi

Etkinlik Çayırı

Yapılar %2

Yeşil Alan %98

Kermes Alanı

K.K.T.C. MİLLET BAHÇESİ

K.K.T.C. Millet Bahçesi

470065,15 m²

K.K.T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ve K.K.T.C. CUMHURİYET MECLİSİ YERLEŞKESİ

K.K.T.C Cumhuriyet Meclisi

K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı

K.K.T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ÖN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ

K.K.T.C. Meclis Salonu

K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Ofisleri

K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi

Ofisleri

K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Avlusu

K.K.T.C. CUMHURİYET MECLİSİ