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İşte Minik Ceren'in ölüm nedeni!

8 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybeden minik Meryem Ceren Kırma’nın ölüm nedeni belli oldu.

11 Kasım 2021 Perşembe 13:05
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İşte Minik Ceren'in ölüm nedeni!
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ÖZEL HABER

8 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybeden minik Meryem Ceren Kırma’nın otopsisi tamamlandı.

Gündem Kıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Minik Ceren'in doktor ihmali veya benzeri bir durumdan değil, Covid-19'un hızlı bir şekilde vücudunda seyrettiğinden dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi.

Resmi otopsi sonucu ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor.

Pnömokok bronşit hastalığı olan çocuklarda covid-19'un hızlı seyrettiği ve Minik Ceren'in de daha önce bronşit geçirdiği gelen bilgiler arasında...

Son Güncelleme: 11.11.2021 14:27
Anahtar Kelimeler:
Meryem Ceren KırmaKoronavirüs
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