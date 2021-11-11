İşte Minik Ceren'in ölüm nedeni!

ÖZEL HABER

8 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybeden minik Meryem Ceren Kırma’nın otopsisi tamamlandı.

Gündem Kıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Minik Ceren'in doktor ihmali veya benzeri bir durumdan değil, Covid-19'un hızlı bir şekilde vücudunda seyrettiğinden dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi.

Resmi otopsi sonucu ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor.

Pnömokok bronşit hastalığı olan çocuklarda covid-19'un hızlı seyrettiği ve Minik Ceren'in de daha önce bronşit geçirdiği gelen bilgiler arasında...