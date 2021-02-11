İşte nefes kesen operasyonun detayları

Merkezi Cezaevi’nden kaçmasının ardından Önce Dikmen, ardından ise Lapta ve Girne’de izine rastlanan Satlaev’in son durağı ise Doğanköy oldu.

Satlaev’in yaklaşık 8 aydır boş olan bir evin camını kırarak içeriye girmesi ve eşyaları kullanması aslında firarının ne kadar profesyonel bir şekilde davrandığını gözler önüne seriyor.

Doğanköy’de kamerada görüldü

Polis bugün gün boyu gerek Jasmine Court bölgesi gerekse antik liman bölgesinde gerçekleştirdiği aramalarda Satlaev’e ulaşamamıştı. Saatler 17.30’u gösterdiğinde ise Doğanköy’de bir evin kamerasında tespit edilmesinin ardından polis ekipleri olay yerine giderek mahalledeki evleri tek tek aradı.

Polis titiz çalıştı

Polisin emin bir şekilde evlerin kameralarını taraması ve bu bölgeye odaklanmasının ardından olayların gelişimi değişti. Evleri teker teker tarayan polis boş evleri de tespit etti.

Boş eve yoğunlaşıldı

Kameradan tespitin yapıldığı mahalledeki boş bir ev tespit eden polis ekipleri, sahibinin yurt dışında olduğunu tespit ettiği eve komşuda bulunan anahtarla girmek istedi ancak kapının arkasında sandalye nedeniyle kapı açılmadı.

Evde yaşam belirtisi bulundu

Polis ekipleri 8 aydır kullanılmayan evde banyo ve lavabonun kullanıldığını tespit edince evin etrafını sardı. Polis ve Çevik Birlik, çok titiz bir şekilde çalışarak üst kattaki bir odada Satlaev’i tespit etti. Satlaev’in saklandığı odanın kapısı kırılarak içeriye girildi ve Satlaev bulundu.

Yine kaçmak istedi, bu kez polis izin vermedi

Polisi karşısında gören Satlaev yine odadan kaçmak istedi. Rus firari ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin makul güç kullanarak kaçağı etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Rus'un eve pencereyi kırarak girdiği ve ev içerisindeki eşyaları kullandığı, kıyafetlerini değiştiği saptandı.

KAYNAK : HABER KIBRIS