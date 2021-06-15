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İşte öğretmenlerin aşılanacağı merkezler

Sağlık Bakanı Ünal Üstel öğretmenlerin aşılanacağı merkezleri açıkladı.

15 Haziran 2021 Salı 15:56
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İşte öğretmenlerin aşılanacağı merkezler

Sağlık Bakan Üstel yarın aşılanma programı başlayacak olan öğretmenlerin aşı yapılacakları merkezlerle ilgili olarak bilgiler verdi.

Üstel, aşı bilgi sistemine kaydı olan öğretmenlere randevu sms’i iletilecektir. Sms ulaşmayan öğretmenler, öğretmen olduklarına dair belgeyi ve kimlik kartlarını ibraz ederek, aşağıda belirtilen bölgelerine bağlı hastanelerde aşı yaptırabileceklerdir dedi.

Üstel, bağlı oldukları daireye göre aşı yapılacak öğretmenler için aşı merkez ve saatlerinin aşağıda listelendiğini kaydetti.

İlköğretim Dairesi- 16 -17 Haziran ( Çarşamba ve Perşembe )
Genel Orta Öğretim Dairesi- 18 ve 21 Haziran ( Cuma- Pazartesi)
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi- 22 Haziran ( Salı)
Girne – Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ( 14.00-18.00)
Lefkoşa- Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ( 14.00-18.00)
Gazimağusa ve İskele –Gazimağusa Devlet Hastanesi ( 14.00-18.00)
Güzelyurt ve Lefke- Cengiz Topel Devlet Hastanesi ( 09.00-13.00)

Aşı bilgi sistemine kaydolmuş ve randevuları gelen tüm vatandaşların ise sabah 08.00-14.00 saatleri arasında aşılanmalarına devam edilecektir.

Son Güncelleme: 15.06.2021 16:29
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