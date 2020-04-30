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İşte olay yaratan konuşmalar

Besim Tibuk'un Diyalog TV'nin RTÜK tarafından Turkiye'de ki yayınlarının durdurulmasına neden olan skandal konuşması

30 Nisan 2020 Perşembe 23:14
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İşte olay yaratan konuşmalar

Son Güncelleme: 30.04.2020 23:18
Yorumlar
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istanbullu 2020-04-30 23:40:32

Besim Tibuk gibi bir insanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ni yarı cahil ve yarı bilen olarak ortaya atmasının,böyle eleştirmesinin sebebinin belkide kumarhanelerinin Türkiye de açılmaması olmasın,bu güne kadar ne kadar birçok siyasetçi ve bürokratlar ile görüşüşen ler kimlerdi acaba bunları da açıklasa ya,KKTC de oteller açarken sadece turizim için mi yatırımlar yaptı nerelerden ve kimlerden krediler aldığını ve bedava araziler tahsisi yapılıp yapılmadığını da anlatsa ya ama yok olur mu işine gelmez.

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Ata 2020-04-30 23:43:49

Türk

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