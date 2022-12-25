İşte Oy Verme İşlemleri Sırasında İşlenen Suçlar

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
Ülke genelinde bugün yapılan “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında;
• 2 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri,
• 2 kişinin oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdikleri ve
• 1 kişinin ise oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı tespit edilmiştir.
Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
Son Güncelleme: 25.12.2022 14:28