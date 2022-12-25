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İşte Oy Verme İşlemleri Sırasında İşlenen Suçlar

Polis saat 12:30 itibariyle oy verme işlemleri sırasında işlenen suçları açıkladı.

25 Aralık 2022 Pazar 12:46
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İşte Oy Verme İşlemleri Sırasında İşlenen Suçlar



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Ülke genelinde bugün yapılan “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında; 
•    2 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri, 
•    2 kişinin oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdikleri ve 
•    1 kişinin ise oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı tespit edilmiştir. 
Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Son Güncelleme: 25.12.2022 14:28
Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimKKTCOy VermeSuçPolis
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