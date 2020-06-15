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İşte Özel İzinle Gelen “Teknik” Uzmanlar!

Ada Basını, Lapta Marina Projesi için bakanlar kurulu tarafından özel izinle ülkeye getirilen “teknik” uzmanların kimlik bilgilerini ele geçirdi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 22:45
4917 Okunma
İşte Özel İzinle Gelen “Teknik” Uzmanlar!

Ada Basını, Lapta Marina Projesi için bakanlar kurulu tarafından özel izinle ülkeye getirilen “teknik” uzmanların kimlik bilgilerini ele geçirdi.

Aralarında 3 Rus kadının da bulunduğu “teknik ekip” şu kişilerden oluşuyor;

Neşet Koçkar, Neşe Koçkar, Serhat Koçkar, Bünyat Özpak, Ahmet Efe Ünal,  Victoriia Lukinykh, Victoria Pugacheva, Elvina Ignatova.

Otel’deki yatak odalarına dahi özel kumar masası kurulduğu öğrenilen teknik ekibin yoğun temasları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

KAYNAK : ADA BASINI

Son Güncelleme: 15.06.2020 22:52
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsKarantinaLapta Marina Projesi
Yorumlar
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yok bok 2020-06-15 22:58:37

izin veren tüm yetkililer, göz yumanlar hemen şimdi bu insanlar ile ülkeden ihraç edilmeli

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İMAM 2020-06-15 23:01:28

TURİZİM BAKANI HP NİN BAKANLARINI SUYA GÖTÜRÜP SUSUZ GETİRMİŞ.

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ei 2020-06-15 22:57:03

uçuş izni veren kule var mıydı ? uçuş izni veren havacılık dairesi hemen denetlensin, men edilsin. tazminatı asgari içcilere verilsin

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Vatandas 2020-06-15 23:33:49

Kockarlar , Buyat Ozpak turizmciler. Rusyayla calisiyorar. Yani anlasildigi kadariyle bunalrin Turizmciler olduklari dogru.

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virus 2020-06-16 00:50:29

hersey aklima gelirdide bazi bakanlarin pezeklik yapacagi aklima gelmezdi

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Cyprus mood 2020-06-15 23:01:01

4 milyon dolar bıraktı TEKNİK ekip daha ne istiyorsunuz

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