İşte Özel İzinle Gelen “Teknik” Uzmanlar!

Ada Basını, Lapta Marina Projesi için bakanlar kurulu tarafından özel izinle ülkeye getirilen “teknik” uzmanların kimlik bilgilerini ele geçirdi.
Aralarında 3 Rus kadının da bulunduğu “teknik ekip” şu kişilerden oluşuyor;
Neşet Koçkar, Neşe Koçkar, Serhat Koçkar, Bünyat Özpak, Ahmet Efe Ünal, Victoriia Lukinykh, Victoria Pugacheva, Elvina Ignatova.
Otel’deki yatak odalarına dahi özel kumar masası kurulduğu öğrenilen teknik ekibin yoğun temasları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
KAYNAK : ADA BASINI
izin veren tüm yetkililer, göz yumanlar hemen şimdi bu insanlar ile ülkeden ihraç edilmeli
TURİZİM BAKANI HP NİN BAKANLARINI SUYA GÖTÜRÜP SUSUZ GETİRMİŞ.
uçuş izni veren kule var mıydı ? uçuş izni veren havacılık dairesi hemen denetlensin, men edilsin. tazminatı asgari içcilere verilsin
Kockarlar , Buyat Ozpak turizmciler. Rusyayla calisiyorar. Yani anlasildigi kadariyle bunalrin Turizmciler olduklari dogru.
hersey aklima gelirdide bazi bakanlarin pezeklik yapacagi aklima gelmezdi
4 milyon dolar bıraktı TEKNİK ekip daha ne istiyorsunuz