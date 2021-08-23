İşte pasaportları iptal edilen 14 Kıbrıslı Türk siyasinin isimleri

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre, pasaportu iptal edilen isimler; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, KKTC Bakanlar Kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan ‘Maraş Açılım Komitesi’ üyelerinden oluşuyor.

Buna göre, Güney Kıbrıs'ta pasaportu iptal edilen ancak henüz resmi olarak açıklanmayan isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Başbakan Ersan Saner

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Sağlık Bakanı Ünal Üstel

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Oğuzhan Hasipoğlu

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Vedat Yorucu

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Tülen Saner

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Hasan Sungur

Kaynak : Kıbrıs Postası'nda yer alan haber için linke tıklayınız https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n390005-iste-kibris-cumhuriyeti-pasaportlari-iptal-edilen-14-kibrisli-turk-siyasinin-isimleri