İşte pasaportları iptal edilen 14 Kıbrıslı Türk siyasinin isimleri

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre, pasaportu iptal edilen isimler; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, KKTC Bakanlar Kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan ‘Maraş Açılım Komitesi’ üyelerinden oluşuyor.
Buna göre, Güney Kıbrıs'ta pasaportu iptal edilen ancak henüz resmi olarak açıklanmayan isimler şöyle:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Başbakan Ersan Saner
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu
İçişleri Bakanı Kutlu Evren
Sağlık Bakanı Ünal Üstel
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman
Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Oğuzhan Hasipoğlu
Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Vedat Yorucu
Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Tülen Saner
Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Hasan Sungur
Kaynak : Kıbrıs Postası'nda yer alan haber için linke tıklayınız https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n390005-iste-kibris-cumhuriyeti-pasaportlari-iptal-edilen-14-kibrisli-turk-siyasinin-isimleri