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İşte protokolün detayları!

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:40
İşte protokolün detayları!
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Haber Kıbrıs 'haberine göre; İki parti arasında imzalanan ve yeni koalisyon hükümetinin çalıma prensiplerini belirleyen protokolde, hem devlete istihdamlarda, hem devletten yapılacak arazi kiralamalarında partizanlığın ve aile bireylerine menfaat sağlamanın önüne geçecek güçlü tedbirler konulduğu dikkat çekiyor.

Yolsuzluk soruşturmalarının devamına hükümetinin destek vereceğine vurgu yapan yeni protokolde savcılıktan dokunulmazlık dosyası gelmesi halinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde gereğinin yapılacağı vurgulanıyor

İşte detaylar:

a. Koalisyon Hükümetinin bakanları, milletvekilleri veya birinci derece yakınları, yasalara uygun ihaleler yolu ile yapılacak işlemler haricinde; Devletten arazi alımı veya kiralanması ya da devlete mal ve hizmet satılması veya kiralaması gibi konularda herhangi işlem yapmayacaklardır.

b. Bakanlar kendileri ve yakınlarına avantaj sağlamak için Bakanlıklarını veya diğer Bakanlıklara bağlı daire, kurum ve kuruluşları kullanmayacaklardır.

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c. Bakanlar ticaret yapamayacak, görevleri süresince varsa kazanç getirici diğer faaliyetlerine de son vereceklerdir.

d. Devlete ait tüm hazine mallarının, orman arazilerinin, hali arazilerin ve sanayi arsalarının kiralanması veya benzeri kiralama işlemlerinin ihale yasası kapsamına girdiğini akılda tutularak, bu uygulamaları; Münhal/duyuru içeren, başvurmak isteyen herkese açık ve fırsat eşitliği sağlayan objektif kriterlere dayalı şeffaf bir usule göre ve bakanlar kurulunun bilgisi dahilinde yapacak ayrıca bu usul belirlenip yürürlüğe konuluncaya kadar herhangi yeni bir kiralama yapmayacaklardır. İki (2) yıla kadarki kiralamalar ile kira sözleşmelerinin uzatılmasına dair kurallar iki tarafın uzlaşısı ile yapılacaktır.

e. Devlete istihdamlar esasen Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden, münhal ve sınav ile yapılacaktır. Bunun dışında adı ne olura olsun (sözleşmeli, hizmet alımı, geçici işçi veya başka) her tür istihdam benzeri karar Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın bilgisi ve oluru dahilinde yapılacaktır. Bu prensip, terfiler ve bağlı daire, kurum ve kuruluşlar için de geçerli olacaktır

f. Turistik ve diğer yatırımlar için devlet arazilerinin ve özellikle turizm rezerv arazilerinin kiralanması şeffaf, adil bir ihale yöntemi ile yapılacaktır. Bu yöntem/usul yürürlüğe konuluncaya değin yeni kiralama yapılmayacaktır.

g. Koalisyon ortakları üst düzey kamu görevlilerinin, Kurum-Kuruluşların yönetim kurulu üye, başkan ve asbaşkanlarının atanmasında liyakatı esas alacaklardır. Bu pozisyonlara atama yapılmadan önce Başbakan ve Başbakan Yardımcısı istişare edeceklerdir. Aynı kurallar görevden almalar için de geçerli olacaktır.
h. Kamu İhale Yasası hilafına kiralanan işletmeler veya kamu arazileri konusunda gereken hukuki adımlar atılacaktır.
i. Kamunun, batık bankalardan yıllardır tahsil edilemeyen alacaklarının tahsili ile ilgili çalışmalar yeniden başlatılacak ve takip edilecektir. 
a. Koalisyon ortakları, siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan güvenin artırılması adına gerekli çabayı ortaya koymakta samimidir. Bu bağlamda; 
i. Koalisyon ortakları, yolsuzluk iddialarının yer aldığı dosyalar konusunda polis tahkikatlarının başlatılmasına ve halihazırda başlatılmış olan tahkikatların devamına destek verecektir. Polis Genel Müdürlüğü içerisinde bu maksatla oluşturulmuş olan ekip çalışmalarına devam edecektir. 
ii. Başbakanlık Denetleme Kurulu’na gönderilecek konular Başbakan ve Başbakan Yardımcısı arasında önceden istişare edilecektir.

iii. Koalisyon ortakları, hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir milletvekili ile ilgili polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Başsavcılıktan bir talep gelmesi halinde, bahse konu vekilin kişilik haklarına, masumiyet karinesine halel gelmeksizin, yargılanmasını mümkün kılmak için dokunulmazlığını kaldırma yönünde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
ProtokolKoalisyonHaber
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yaw he he 2019-05-22 10:47:38

yaw he he

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