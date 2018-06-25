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İşte seçilen muhtarlar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 12:44
İşte seçilen muhtarlar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlandı.

Seçmenler, 28 belediye başkanını, 280 meclis üyesini, 184 muhtarı ve 596 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek için 734 sandıkta oy kullandı.

Dün gerçekleşen seçim ardından muhtar olmaya hak kazananlar da belli oldu.

LEFKOŞA'DA KAZANAN MUHTARLAR İÇİN TIKLAYINIZ>>>

GAZİMAĞUSA'DA KAZANAN MUHTARLAR İÇİN TIKLAYINIZ>>>

GİRNE'DE KAZANAN MUHTARLAR İÇİN TIKLAYINIZ>>>

GÜZELYURT'TA KAZANAN MUHTARLAR İÇİN TIKLAYINIZ>>>

İSKELE'DE KAZANAN MUHTARLAR İÇİN TIKLAYINIZ>>>

LEFKE'DE KAZANAN MUHTARLAR İÇİN TIKLAYINIZ>>>

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Son Güncelleme: 25.06.2018 12:52
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